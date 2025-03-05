Descubre cómo afecta la Prima de Riesgo 2025 a tu empresa y qué debes hacer para cumplir con las regulaciones del IMSS. Conoce los plazos, exenciones y sanciones

Descubre cómo afecta la Prima de Riesgo 2025 a tu empresa y qué debes hacer para cumplir con las regulaciones del IMSS. Conoce los plazos, exenciones y sanciones

Las empresas deben revisar cada año su siniestralidad laboral para determinar si la Prima de Riesgo de Trabajo del Seguro Social se mantiene, disminuye o aumenta. Esta obligación se establece en la Ley del Seguro Social (LSS) y el Reglamento de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización (RACERF).

Plazo para la Presentación de la Declaración

Los empleadores deben presentar la declaración de la prima de riesgo durante el mes de febrero del año siguiente al periodo de siniestralidad evaluado. Para el ejercicio 2024, la fecha límite de presentación fue el 28 de febrero de 2025. La prima determinada tendrá vigencia del 1 de marzo de 2025 al 28 de febrero de 2026.

Exenciones a la Presentación

Algunas empresas no están obligadas a presentar la declaración anual de la prima de riesgo, como aquellas que:

Se registraron por primera vez en el IMSS en 2024.

Cambiaron de actividad y fueron reclasificadas en el año anterior.

Mantuvieron la misma prima de riesgo que el ejercicio previo.

Consecuencias por Omisión

Si una empresa no presenta la declaración o lo hace de manera incorrecta, puede ser sancionada con multas que van desde $2,262.80 hasta $23,759.40, dependiendo de la gravedad del incumplimiento.

Impacto en las Nóminas

Las empresas deben actualizar la prima en su Sistema Único de Autodeterminación (SUA) y nómina para calcular correctamente las cuotas obrero-patronales. Una prima mal calculada puede derivar en costos adicionales y sanciones por parte del IMSS.

Resumen sobre la Prima de Riesgo 2025

La Prima de Riesgo 2025 se calcula en función de los accidentes de trabajo registrados en el año anterior. Las empresas deben considerar factores como la siniestralidad, número de trabajadores expuestos y días subsidiados por incapacidad. La omisión en la presentación de la declaración puede generar multas, y su correcta determinación es clave para optimizar costos laborales.

Consulta nuestra siguiente guía sobre Cómo calcular la Prima de Riesgo 2025 para conocer los detalles sobre el procedimiento de determinación.