Irregularidades del médico no son culpa tuya. PRODECON establece límites a SAT La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) emitió un criterio cuestionando los mensajes que el SAT env...

Irregularidades del médico no son culpa tuya. PRODECON establece límites a SAT La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) emitió un criterio cuestionando los mensajes que el SAT envió a través del buzón tributario pidiendo a contribuyentes que eliminaran deducciones médicas. La razón del SAT: los médicos que emitieron las facturas tenían "comportamientos atípicos". La PRODECON dijo que no. El SAT está excediendo sus facultades. Un mensaje en el buzón tributario no puede obligar a eliminar deducciones. Si el SAT quiere negar una deducción, debe iniciar un procedimiento formal de auditoría. No puede hacerlo mediante avisos.

¿Qué pasó exactamente?

Varios contribuyentes recibieron mensajes en su buzón tributario a propósito de su declaración anual 2024. El SAT les escribía: "Detectamos que algunos médicos o dentistas que emitieron facturas que usaste para tus deducciones tienen comportamientos atípicos ante nosotros. Te recomendamos revisar tu declaración y considerar eliminar esas deducciones si no puedes demostrar plenamente la prestación del servicio". Básicamente, el SAT pedía a los contribuyentes que revisaran y potencialmente eliminaran deducciones médicas legítimas basándose únicamente en que el médico había presentado "comportamientos atípicos".

¿Qué es el buzón tributario?

Es sistema de comunicación electrónica entre el SAT y los contribuyentes. El SAT lo usa para enviar avisos, recordatorios, información sobre inconsistencias fiscales. Es herramienta administrativa útil. Pero tiene límites. Los mensajes en el buzón no son actos de autoridad formal. Son comunicaciones que buscan orientar o invitar al cumplimiento voluntario. Un aviso en el buzón tributario no puede modificar por sí solo tu situación fiscal. No tiene poder legal para anular deducciones, negarte créditos, o obligarte a corregir nada.

¿Cuál es el problema con lo que hizo el SAT?

Primer problema: presión indebida sobre el contribuyente. El mensaje del SAT daba a entender que la autoridad ya tenía evidencia para negar las deducciones. Eso presionaba al contribuyente a corregir su declaración "voluntariamente" sin que existiera una revisión formal. Es como que te diga un oficial de policía: "Sé que cometiste algo ilegal, mejor que lo confieses". Técnicamente no te está acusando. Pero está presionando. Segundo problema: cuestionar facturas sin revisar al emisor. El SAT decía que el médico tenía "comportamientos atípicos". Pero eso no significa que las facturas sean falsas. Un médico puede tener características que el SAT considera raras (por ejemplo, volumen alto de facturas, trabajar de forma independiente, etc.) y aún así emitir facturas legítimas. Lo crítico: No había evidencia de que el SAT hubiera abierto una auditoría formal contra los médicos. Solo estaba sugiriendo a los contribuyentes que eliminaran deducciones.

¿Qué dice el criterio de PRODECON?

La PRODECON analizó el marco legal que rige el buzón tributario y las deducciones personales. Concluyó cuatro cosas: 1. Detectar irregularidades en el emisor no basta para invalidar la factura. Si un médico tiene "comportamientos atípicos", eso es problema del médico, no del contribuyente. La validez de la factura depende de si cumple con requisitos legales (datos completos, RFC válido, operación real), no del perfil del emisor. 2. Si el SAT quiere negar una deducción, debe iniciar un procedimiento formal. El SAT tiene facultades para auditar a contribuyentes. Pero debe hacerlo mediante procesos formales: notificación de revisión, vista previa, audiencia, notificación de resolución. No mediante avisos en el buzón. 3. No es correcto trasladar problemas del prestador al contribuyente. Si un médico incumple obligaciones fiscales, el SAT debe revisar al médico. No es responsabilidad del paciente corregir su declaración porque el médico tiene "comportamientos atípicos". 4. Sin revisión previa al emisor, no hay fundamento para pedir corrección. En los casos analizados, el SAT no tenía evidencia de auditorías formales a los médicos involucrados. Solo estaba sugiriendo al contribuyente que eliminara deducciones. Eso es exceso de facultades.

¿Cuál es la diferencia entre aviso e imposición?

Aquí es donde se define todo legalmente. Aviso informativo: "Revisamos tu expediente y notamos que el médico tiene algunas características inusuales. Quizás quieras revisar tus deducciones". Es orientación. No obliga nada. El contribuyente puede ignorarlo sin consecuencias legales. Acto de autoridad formal: "Hemos auditado tu declaración y encontramos que las deducciones médicas no cumplen requisitos. Por lo tanto, serán negadas. Tienes derecho a impugnar". Es decisión que afecta tu situación fiscal. Tienes derechos de defensa (vista previa, audiencia, recurso). Los mensajes que envió el SAT se ubicaban en una zona gris peligrosa: parecían avisos informativos, pero con lenguaje que implicaba que el SAT ya tenía decisión tomada sobre las deducciones.

¿Qué protección tiene un contribuyente si recibe estos mensajes?

La validez de una deducción médica se evalúa conforme a la ley. Los requisitos son: que el comprobante sea válido (datos completos, RFC correcto), que corresponda a servicios reales prestados por el médico, que el contribuyente los haya pagado efectivamente. El "comportamiento atípico" del médico no anula estos requisitos. Un médico puede ser poco convencional y aún así emitir facturas válidas. Las irregularidades del médico no se trasladan al paciente. Si el SAT descubre que un médico está emitiendo facturas falsas, eso es problema del médico. El paciente que recibió y pagó un servicio real tiene derecho a deducir ese gasto, aunque el médico esté bajo investigación. Si el SAT quiere negar una deducción, debe seguir procedimiento formal. Aviso en buzón no es suficiente. El SAT debe abrir auditoría formal, notificar al contribuyente, permitir defensa, emitir resolución. Solo así puede negar una deducción.

¿Qué implicaciones tiene este criterio de PRODECON?

Para contribuyentes: Si recibes un mensaje del SAT en el buzón sobre deducciones médicas, no estás obligado a cambiar nada solo por eso. El mensaje es información, no orden. Si quieres responder, puedes. Pero no es mandatorio. Si el SAT quiere cuestionar tus deducciones, debe hacerlo mediante auditoría formal. Para el SAT: El criterio de PRODECON limita el uso del buzón tributario como herramienta de presión. El SAT tendrá que ser más cuidadoso sobre qué comunica a través de él. Para deducciones médicas: Estas son derechos protegidos. El criterio refuerza que no pueden ser negadas sin procedimiento formal.

¿Es el primer caso de este tipo?

No explícitamente. Pero refleja una tendencia. En últimos años, el SAT ha usado el buzón tributario más activamente para "sugerir" correcciones a contribuyentes. PRODECON ha recibido múltiples quejas sobre esto. El criterio es respuesta a esa tendencia, estableciendo límites claros.

¿Por qué PRODECON hace esto?

PRODECON es organismo que defiende derechos de contribuyentes. Cuando detecta que el SAT está usando herramientas de manera que afecta injustamente a los ciudadanos, emite criterios públicos. Estos criterios no son vinculantes para el SAT. Pero tienen peso moral y político. El SAT generalmente les presta atención porque llama la atención pública.

¿Qué debe hacer un contribuyente si recibe mensaje del SAT sobre deducciones médicas?

Paso 1: Lee el mensaje cuidadosamente. ¿Es un aviso informativo o una notificación formal de revisión? Los avisos dicen "te recomendamos que revises". Las auditorias dicen "has sido seleccionado para revisión" o "se iniciará procedimiento". Paso 2: Revisa si tus deducciones cumplen requisitos legales. ¿La factura es válida? ¿Es de un profesional real? ¿Pagaste el servicio? Si todo esto está en orden, tus deducciones son válidas, independientemente de lo que diga el mensaje. Paso 3: Si es solo un aviso informativo, considera si responder. Puedes responder voluntariamente explicando por qué tus deducciones son válidas. O puedes ignorarlo. No hay obligación legal de responder a avisos en el buzón. Paso 4: Si es notificación formal de auditoría, consulta a asesor. Si el SAT notifica que iniciará revisión formal, es diferente. Ahí tienes derechos de defensa. Un asesor fiscal o abogado puede ayudarte. Paso 5: Guarda todo tu soporte documental. Recibos médicos, comprobantes de pago, facturas. Si el SAT cuestiona tus deducciones, necesitarás demostrar que cumples requisitos legales.

¿Qué pasa con médicos que tienen "comportamientos atípicos"?

El SAT puede (y debe) auditarlos directamente. Si detecta que un médico emite facturas falsas, debe investigar al médico, no presionar a sus pacientes. Una auditoría formal al médico podría incluir: revisar sus registros, confirmar que prestó servicios, verificar que cobró lo que facturó, investigar si hay derivaciones o facturas fantasma. Una vez que el SAT determine que un médico emite facturas falsas, ENTONCES puede cuestionar las deducciones de sus pacientes. Pero no antes. No sin investigación previa.

Seguridad jurídica en deducciones médicas

El criterio de PRODECON refuerza un principio fundamental: el SAT tiene poderes amplios, pero limitados. El buzón tributario es herramienta útil. Pero no es herramienta de sanción. Avisos no son auditorías. Sugerencias no son órdenes. Las deducciones médicas legítimas no pueden ser eliminadas mediante mensajes en un buzón. Si el SAT quiere cuestionarlas, debe abrir procedimiento formal, donde el contribuyente tiene derechos de defensa. Este criterio protege a contribuyentes que correctamente deducen gastos médicos. Y recuerda al SAT que sus facultades, aunque amplias, tienen límites legales.