Este programa es una modalidad que te permite solicitar un crédito en conjunto con otra persona, sin importar que no sea tu cónyuge. Unamos Créditos Infonavit es un programa del Instituto del Fondo...

Este programa es una modalidad que te permite solicitar un crédito en conjunto con otra persona, sin importar que no sea tu cónyuge. Unamos Créditos Infonavit es un programa del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que entró en vigor en enero de 2020. Permite pedir un crédito para comprar una vivienda nueva o usada en conjunto con otra persona, pero sin necesidad de que estén casados. Así, puedes pedir el crédito con un familiar, como tus padres o hermanos, o hasta con un amigo. Actualmente sólo puede haber dos participantes, pero se tiene proyectado que para próximas etapas más de dos personas puedan unir sus créditos. Gracias a esta alternativa de financiamiento, los trabajadores pueden aspirar a una vivienda de mayor valor, más cerca de sus lugares de trabajo y que cuente con un mejor crecimiento.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a Unamos Créditos Infonavit?

Actualmente sólo puede haber dos participantes, aunque se tiene proyectado que para próximas etapas más de dos personas puedan unir sus créditos. Ambas personas deben tener una relación laboral vigente y contar con los puntos Infonavit mínimos necesarios. Si no sabes cuántos puntos tienes, puedes precalificarte, con lo que también conocerás cuál es el monto que tienes disponible. Para precalificarte, haz clic aquí. Al comprar a una vivienda mediante Unamos Créditos Infonavit, las dos personas que unan sus créditos se vuelven copropietarios del inmueble, lo que quiere decir que los dos tendrán derecho de propiedad sobre él. Esto tiene varias consecuencias importantes, que mencionaremos a continuación. Ambos serán dueños de la parte proporcional de la vivienda correspondiente al monto que hayan aportado en la compra, independientemente de si este proviene del crédito, el saldo de la subcuenta, ahorro voluntario o dinero propio. Si, por ejemplo, una persona aporta con el 70% del dinero, ésta será acreedora al 70% de los derechos de propiedad, mientras que la otra, al 30%. Ambos tendrán la obligación de dividirse los pagos de servicios, impuestos pertinentes y los gastos de conservación de la vivienda. Además, en caso de querer hacer cambios o mejoras al inmueble, tendrán que contar con el consentimiento de ambas partes.

Piensa bien con quién harás uso de Unamos Créditos Infonavit

Algo que no tienes que pasar por alto es que la persona con quien unas tu crédito también será responsable solidario del crédito, por lo que tendrá que pagar su parte del crédito al Instituto. Esto significa que tú también eres responsable por los créditos no pagados por el otro participante en el crédito. Por ello es importante que tomes en consideración aspectos como su capacidad pego o su historial crediticio.

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