Todo lo que debes saber para utilizar el nuevo verificador de facturas del SAT. La semana pasada, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó una nueva función al servicio de verificació...

Todo lo que debes saber para utilizar el nuevo verificador de facturas del SAT. La semana pasada, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó una nueva función al servicio de verificación de facturas. Se trata una característica que permite verificar que el emisor del comprobante fiscal no forme parte del listado de empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS), más comúnmente conocidas como factureras.

Guía rápida para utilizar el verificador de facturas

Te decimos cómo utilizar la nueva función del verificador de facturas del SAT.

Ingresar al portal “Verificación de Comprobantes Fiscales por internet” . Lo puedes hacer en este enlace.

. Lo puedes hacer en este enlace. Llenar la información . Una vez dentro, deberás ingresar la siguiente información: Folio fiscal: o identificador del comprobante fiscal, este folio tiene la siguiente estructura 8 caracteres alfanuméricos – 4 caracteres alfanuméricos – 4 caracteres alfanuméricos - 4 caracteres alfanuméricos - 12 caracteres alfanuméricos. Es decir, “11111111-1111-1111-1111-111111111111”. RFC del emisor: RFC de la persona física o moral que emitió el comprobante. RFC del receptor: RFC de la persona física o moral para la cual fue emitido el comprobante. Captcha. Al llenar estos datos, debes dar clic en “Verificar CFDI”.

. Una vez dentro, deberás ingresar la siguiente información: Si el comprobante a verificar sí fue encontrado, se mostrarán al usuario los datos básicos de verificación, que son: RFC del emisor. Nombre o razón social del emisor. RFC del receptor. Nombre o razón social del receptor. Folio fiscal. Fecha de expedición. Fecha de certificación SAT. Estado del CFDI. Total del CFDI. PAC que certificó.

Si el comprobante no fue encontrado, se presentará el mensaje: “Este comprobante no se encuentra registrado en los controles del Servicio de Administración Tributaria, reporte la situación al emisor. Para realizar una denuncia consulte el procedimiento.”

Por último, el servicio de verificación de facturas te indicará si el emisor está publicado como empresa que factura operaciones simuladas (EFOS).

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