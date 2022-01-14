Las dependencias iniciaron una estrategia para evitar que los empleadores se nieguen a aceptar el permiso COVID para las incapacidades laborales.

Las dependencias iniciaron una estrategia para evitar que los empleadores se nieguen a aceptar el permiso COVID para las incapacidades laborales.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hicieron un llamado a los empleadores a reconocer el permiso COVID, para que los trabajadores contagiados accedan a una incapacidad laboral. En marzo de 2020, el IMSS implementó el permiso COVID con el propósito de romper cadenas de contagio, evitando que la gente acudiera de manera presencial a consultas y a los bancos a cobrar su incapacidad. Desde el lunes 10 de enero se puede tramitar el permiso COVID en línea, contestando un un cuestionario y sin necesidad de una prueba rápida. El permiso se genera como evidencia para que el empleador sepa que se tiene que cubrir la incapacidad.

Negativa para aceptar el permiso

Pero algunos empleadores se niegan a aceptar el permiso COVID que emite el IMSS, de acuerdo con Luisa Alcalde Luján, titular de la STPS. Por eso, la funcionaria indicó que la STPS y el IMSS recientemente iniciaron una estrategia conjunta para que esto no suceda. Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo, agradeció el trabajo conjunto con la Secretaría del Trabajo para identificar los siguientes casos:

Donde se exige una prueba como evidencia para otorgar la incapacidad.

En los que el permiso COVID no es suficiente.

“No es un tema de opinión, es un tema legal, hacemos un llamado para que todos los empleadores de México lo asuman”, subrayó Zoé Robledo. Puedes ver la información que publicó la STPS aquí / Fecha de publicación: 13 de enero de 2022.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.