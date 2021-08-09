La recaudación por acuerdos conclusivos de la Prodecon rompió el récord para el primer semestre. En el primer semestre del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 14,560 millone...

La recaudación por acuerdos conclusivos de la Prodecon rompió el récord para el primer semestre. En el primer semestre del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 14,560 millones de pesos a través de los acuerdos conclusivos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). Este es un nuevo récord para un semestre. En mayo de este año, se recaudaron 6,800 millones de pesos, el monto más alto mensual en la historia. Para el cierre de 2021, la Prodecon estima una recaudación de 20 mil millones de pesos por este monto; 5 mil millones de pesos más que en 2020. En total se suscribieron 601 acuerdos conclusivos. De acuerdo con la Prodecon, en promedio se recuperan 24 millones de pesos por cada uno.

¿Qué es un acuerdo conclusivo?

Los acuerdos conclusivos son un medio que permite a Prodecon ser el intermediario entre los contribuyentes y las autoridades tributarias, para que los pagadores de impuestos puedan solucionar su situación con el fisco. Quienes pueden solicitar un acuerdo conclusivo son las personas físicas y morales a las que se les esté practicando una visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica; a partir del inicio de la auditoría y hasta antes de que la autoridad fiscal les notifique el monto de los impuestos a su cargo.

Entre los beneficios que obtienen los contribuyentes con esta herramientas de intermediación están:

Aclarar en breve tiempo los aspectos de la auditoría o revisión con los que está inconforme.

Obtener la condonación de multas al 100%.

Evitar juicios largos y costosos.

Con información de Expansión y La Jornada https://expansion.mx/economia/2021/08/05/el-sat-recupera-14-560-mdp-con-ayuda-de-la-prodecon https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/06/economia/recupera-el-fisco-record-de-14-mil-560-millones-via-acuerdos-conclusivos/

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