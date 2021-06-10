El mandatario dijo lo anterior para desmentir un meme que tiene un mapa de la CDMX dividido en dos partes: los que pagan impuestos y los que reciben subsidios. Hoy en la mañana, el presidente André...

El mandatario dijo lo anterior para desmentir un meme que tiene un mapa de la CDMX dividido en dos partes: los que pagan impuestos y los que reciben subsidios. Hoy en la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “todos pagamos impuestos, hasta la gente más humilde paga impuestos”. Lo anterior lo dijo para desmentir un meme que surgió después de las elecciones de junio de 2021, y que tiene un mapa de la Ciudad de México (CDMX) dividido en dos partes: los que pagan impuestos y los que reciben subsidios. Se trata de un mapa de la CDMX que muestra de color vino a las alcaldías donde ganó Morena, y da a entender que los habitantes de esa zona no pagan impuestos. Mientras que indica que los que sí pagan impuestos son los habitantes que viven en la zona donde ganó la coalición PRI, PAN y PRD. “En efecto, en las delegaciones donde hay más pobreza ganó Morena, y donde vive la clase media y media alta ganó la alianza del PAN y el PRI, y hay como una frontera”, explicó López Obrador. Sin embargo, el mandatario dijo que “todos pagamos impuestos, hasta la gente más humilde... Porque cuando se compra una mercancía ahí va incluido un impuesto”, expresó el presidente al referirse al Impuesto al Valor Agregado (IVA). En el caso del Impuesto Sobre la Renta (ISR), López Obrador dijo que los que más pagan son los trabajadores. “Pero hay esta deformación, un prejuicio de clase muy conservador y racista”, señaló.

Datos sobre los ingresos

El presidente hizo esta aclaración al exponer datos favorables sobre los ingresos del Gobierno de México y la recaudación de impuestos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). El mandatario dijo que hasta el 9 de junio, registraron 3.1% más que el año pasado de ingresos en términos reales. “Aquí ya estamos descontando la inflación. Si fuese con inflación, estaríamos hablando de 8, 8.5, pero se quita la inflación y es 3.1”, explicó. Como parte de su explicación, López Obrador expuso los siguientes datos:

Ingresos totales

La recaudación nominal hasta junio de 2020 fue de un billón 802 mil millones de pesos (mdp).

La recaudación nominal hasta junio de 2021 fue de un billón 942 mil mdp.

Hubo un incremento de más de 130 mil mdp de 2020 a 2021.

Ingresos tributarios

Los ingresos tributarios tuvieron un incremento en términos reales de 1.6%.

La recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) aumentó un 0.5% en términos reales. Pasó de 832 mil mdp en 2020 a 874 mil mdp en 2021.

La recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) pasó de 417 mil mdp en 2020 a 476 mil mdp en 2021. Es decir, tuvo un incremento de casi 60 mil mdp.

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