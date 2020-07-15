El funcionario aseguró que los primeros arrestos estaban planeados para abril o mayo, pero no fue posible hacerlos debido a la pandemia. Durante las últimas semanas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha impuestos a grandes contribuyentes. De ellos ha obtenido unos 28 mil millones de pesos. Sabemos que algunas de las empresas deudoras son Walmart, América Móvil, IBM y FEMSA y que en al menos algunos casos, como el de Walmart, que pagó 8.79 mil millones de pesos al fisco, se logró la recaudación debido a que el el SAT amenazó con proceder penalmente. Este no es el único ejemplo del recrudecimiento de la fiscalización. Como es sabido, con reformas aprobadas el año pasado y que entraron en vigor en éste, la autoridad incrementó las penas contra quienes se dediquen a la facturación falsa. En consecuencia, el fisco se encuentra tras la huella de las empresas factureras, que facilitan la evasión fiscal mediante comprobantes fiscales apócrifos. En el mismo tenor, el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda aseguró, en entrevista para la agencia Reuters, que el gobierno de México podría emitir órdenes de arresto contra presuntos evasores en septiembre. “Íbamos a tener las primeras órdenes de aprehensión entre abril y mayo, pero se me atravesó una pandemia. Ahorita espero que sea entre septiembre y octubre”, dijo. “Entre 2020 y 2021, va a haber gente en la cárcel”. El funcionario aseguró que el inicio de los arrestos dependerá de la reapertura de los tribunales y otras autoridades, luego de la suspensión de labores ordenada debido a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. La dependencia que Romero Aranda encabeza, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), presenta cargos ante el poder judicial y realiza arrestos basada en las quejas presentadas por el procurador. Las personas contra las cuales podrían emitirse órdenes de arresto, en el caso de los grandes contribuyentes corporativos, son las persona a cargo del pago de impuestos, los miembros de la junta, los abogados y los contadores. El funcionario aseguró que la PFF cerró dos casos criminales “importantes” contra compañías este año, sin dar más detalles, y que una tercera empresa llegó a un acuerdo con el gobierno por la amenaza de enfrentar cargos criminales. ¿Se tratará de Walmart? Según reporta Reuters, la directora de asuntos corporativos de Walmart México aseguró no tener conocimiento de una denuncia penal tras el pago de 8 mil millones de pesos al fisco.

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