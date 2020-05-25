Actualmente el monto máximo del crédito Mejoravit es de 54 mil pesos, pero a partir del 28 de mayo será de 125 mil pesos. Se trata de apoyar la economía popular, pero sobre todo, de reactivar al se...

Actualmente el monto máximo del crédito Mejoravit es de 54 mil pesos, pero a partir del 28 de mayo será de 125 mil pesos. Se trata de apoyar la economía popular, pero sobre todo, de reactivar al sector de la construcción. Con eso en mente, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) duplicará el monto máximo de los créditos Mejoravit, cuya finalidad es mejorar la vivienda, llegando a hasta 125 mil pesos. Mejoravit fue creado con el objetivo de que los trabajadores puedan comprar materiales, equipo y pago para mano de obra, para la ampliación de sus viviendas. Actualmente el monto máximo del crédito asciende a los 54 mil pesos; es decir, se duplicará la cantidad del crédito.

Los trabajadores y su bienestar son el centro de nuestras acciones para impulsar la reactivación de la economía. pic.twitter.com/IxnqoaNOLF — Infonavit (@Infonavit) May 22, 2020

A partir del 28 de mayo, los solicitantes podrán pedir el nuevo monto del crédito. Para solicitar el crédito es necesario contar con “cuatro meses de empleo, es un crédito a pagos fijos, sin garantía hipotecaria”, afirmó el director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez. En el 2016 dicho beneficio se modificó debido a que el crédito se utilizaba para fines distintos al de la construcción. Se estableció que su monto sólo será válido en los más de 2 mil 500 negocios y tiendas de materiales afiliadas al Instituto, las cuales fueron debidamente auditadas desde entonces. Asimismo, Martínez Velázquez destacó que el Infonavit “entregará un total de 500 mil créditos en este 2020 y que durante los meses de abril y marzo se han otorgado 45 mil créditos que equivalen a una dispersión de 23 mil millones de pesos”. El director del Infonavit también anunció que en las próximas conferencias de prensa de las 18 horas, que da la Secretaría de Economía (SE) se detallarán otras líneas de financiamiento para el mejoramiento de la vivienda, así como otras medidas que se han anunciado para los trabajadores que ya cuentan con un crédito Infonavit. ¿Te interesa tramitar tu RFC?, te recomendamos esta guía para sacar tu Registro Federal de Contribuyentes.

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