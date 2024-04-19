El manual detalla una serie de funcionalidades importantes para los usuarios del sistema, incluyendo patrones, contadores públicos autorizados (CPA) y representantes legales El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recientemente lanzó la versión 10.0 de su Manual del Usuario para el Sistema de Dictamen Electrónico del IMSS (SIDEIMSS). El SIDEIMSS es una herramienta que tiene como finalidad facilitar el cumplimiento de obligaciones relacionadas con el dictamen en materia de seguridad social. Con el SIDEIMSS, entre otras cosas, los contadores públicos autorizados para dictaminar, pueden hacer lo siguiente:

Obtener su registro para dictaminar de forma totalmente electrónica

Formular y presentar su dictamen de forma electrónica

Realizar en línea movimientos afiliatorios y efectuar pagos derivados de la presentación del dictamen

Consultar los dictámenes presentados.

De acuerdo con un texto publicado por Fiscalia, la nueva versión del Manual del Usuario para el SIDEIMSS está diseñada para facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social de manera digital, evitando la necesidad de trámites presenciales. El texto indica que el manual detalla una serie de funcionalidades importantes para los usuarios del sistema, incluyendo patrones, contadores públicos autorizados (CPA) y representantes legales. Los servicios digitales clave cubiertos en el manual incluyen lo siguiente:

La creación de cuentas en IMSS Digital, registro y autenticación de la FIEL o e.firma, y la gestión de cuentas de representantes legales

El manual explica cómo obtener la opinión de cumplimiento del IMSS conforme al Artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación (CFF), así como el acceso y manejo de los módulos de dictamen electrónico

Una de las innovaciones más destacadas es la presentación y formulación 100% digital del dictamen, lo que incluye la emisión de acuses electrónicos y la posibilidad de realizar pagos en línea derivados del dictamen.

En su documento, Fiscalia expone los cambios específicos del documento. Además, señala que el sistema promete ahorros significativos de tiempo y costos, y un cumplimiento más eficiente de las obligaciones. El documento puede ser descargado directamente desde el siguiente enlace: Manual-Usuario-SIDEIMSS-v10.0.pdf