En 2021, el Buen Fin generó una derrama económica de unos 192,000 millones de pesos. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) estimó que el Buen ...

En 2021, el Buen Fin generó una derrama económica de unos 192,000 millones de pesos. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) estimó que el Buen Fin 2022, realizado del 18 al 21 de noviembre, dejaría una derrama económica de 195 mil millones de pesos, sin embargo la Secretaría de Economía (SE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no han informado datos oficiales al respecto.

“Estamos esperando que SE y el SAT las proporcionen (las cifras). De hecho, están terminando de hacer los ajustes. Estaban haciendo el análisis (...) Estamos esperando que las proporcionen porque tienen que hacer un análisis respecto a la tendencia económica”, dijo en conferencia de prensa Octavio de la Torre, tesorero de la Concanaco.

Asimismo, el funcionario comentó que desde la Concanaco están esperando que se supere la meta del año pasado que fue de 192,000 millones de pesos.

El tesorero fue cuestionado sobre si el retraso en la información por parte de las autoridades se debe a que no se cumplió la meta estipulada, pero comentó que no cree que exista relación y habría que preguntárselo al SAT.

Estiman que Buen Fin 2022 supere meta

Por su parte, Andrea Hernández, administradora general de servicios al contribuyente del fisco, mencionó en conferencia de prensa que durante el Buen Fin 2022 se reportaron transacciones totales por 61,453 millones de pesos.

La funcionaria explicó que para el Sorteo se registraron 104,143 comercios, de los cuales 16,040 fueron validados para participar. Además, 53 instituciones bancarias también cumplieron con los requisitos para participar en la rifa.

“En dicho comercios tenemos registro de 37.7 millones transacciones de tarjeta habientes, de las cuales 18.5 millones se tomarán en cuenta para el sorteo. En esta décima edición del sorteo se prevé la entrega de hasta 326,249 premios con una bolsa total de 500 millones de pesos”, dijo Hernández.