El estímulo fiscal del IEPS de la gasolina tiene como objetivo amortiguar los incrementos en el precio de los combustibles. En lo que va del año, el precio spot del barril de petróleo de la costa del golfo tuvo se apreció en 44%. Según reporta el diario El Economista, a la segunda semana de julio el precio por galón llegó a los 2.897 dólares, un incremento del 9.2% respecto a mayo. El incremento de precios puede explicarse, asegura el rotativo, por el incremento en la demanda del crudo por movilidad y la falta de acuerdos entre los países productores de petróleo para contener los precios. El estímulo del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) para la gasolina Magna aprobado para la semana del 10 al 16 de julio fue del 54.4%. Esto es un descuento de 2.78 pesos por litro por concepto de IEPS, por lo que los consumidores sólo pagaron 2.32 pesos por litro de combustible. El Economista reporta que de mayo a la fecha se ha promediado un estímulo fiscal al IEPS de la gasolina Magna fue, en promedio, del 41.93%. Es decir, el gasto fiscal ha sido de 2.14 pesos por litro de los 5.11 pesos totales que pueden pagar los consumidores por litro. Así, lo que en promedio se ha pagado son 2.97 pesos por litro. La gasolina Premium, a la que durante casi dos años no se le aplicó el estímulo fiscal, la semana del 10 al 16 de julio tuvo un subsidio del 31.42% de la cuota de IEPS. Así, los contribuyentes pagaron 2.96 pesos por litro de impuesto; el estímulo fiscal fue de 1.35 pesos por litro. El promedio de la reducción de la segunda semana de mayo a la fecha es del 15.8%, o 0.682 pesos por litro de gasto fiscal, por lo que los usuarios terminaban pagando 3.63 pesos por cada litro. Por su parte, los consumidores de Diésel recibieron en promedio un estímulo fiscal del 22.4% durante el mismo periodo. Esto significa que los consumidores pagaron 5.6 pesos por litro y el gobierno subsidió 1.2 pesos. Con información de El Economista.

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