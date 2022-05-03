La Secretaría de Trabajo aseguró que aumentaría 180% el reparto de utilidades en 2022, debido a la reforma de subcontratación.

La titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Socia (STPS), Luisa María Alcalde, dijo que tres millones de personas van a tener acceso por primera vez en su historia laboral al reparto de utilidades.

“Estamos muy cercanos a concluir mayo, que es un mes importante, del reparto de utilidades, en el cual hemos avanzado muchísimo gracias a la reforma en materia de subcontratación donde se prohibió la subcontratación de personal”, dijo en conferencia de prensa en Nuevo León.

Reforma al outsourcing beneficia PTU

Con las reformas a la Ley Federal del Trabajo, para el reparto de utilidades se espera que los trabajadores reciban en promedio una Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) de 57 días de salario o 18 mil 557 pesos, es decir, 2.59 veces más de lo que reciben actualmente, lo que representa un incremento de 159 por ciento. Como reportamos, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) estimó que para este año, el 50 por ciento de las empresas cumplirán con el reparto de PTU, las cuales pagarán entre 18 y 21 días de salario. La secretaria del Trabajo, aseguró que aumentaría 180% el reparto de utilidades en 2022, debido a que 3 millones de trabajadores dejaron de laborar por outsourcingy pasaron a la formalidad. De acuerdo con cifras de El País, con los cambios que se hicieron a la Ley Federal del Trabajo para prohibir la subcontratación, el sector patronal negoció un nuevo tope en la participación de los trabajadores en las utilidades. A pesar de este tope, la STPS estima que este año se repartirán un 7.7% de las utilidades de las empresas, lo que representa 157.000 millones de pesos. En años anteriores a la reforma, la cifra rondaba en 2.8%, lo que representaba 56.000 millones de pesos.

La STPS explicó que durante muchos años las empresas evadieron esta responsabilidad a través de figuras distintas como es el caso de la subcontratación, pero desde que se reformó la ley en México y se prohibió la subcontratación de personal, esto significa también cumplir con esta obligación de repartir utilidades.

Asimismo, invitó a los trabajadores que tengan dudas a acercarse a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (Prodecon) o comunicarse al teléfono 8009117877.