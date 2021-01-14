Arturo Herrera dijo que en México no se darán apoyos fiscales como se hizo en otros países porque el costo sería muy alto. Durante la pandemia de Covid-19 algunos países decidieron otorgar estímulo...

Arturo Herrera dijo que en México no se darán apoyos fiscales como se hizo en otros países porque el costo sería muy alto. Durante la pandemia de Covid-19 algunos países decidieron otorgar estímulos fiscales a sus contribuyentes. Para Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), esta estrategia es un lujo que pocas economías pueden darse. De acuerdo con Herrera, otros países afectados por la pandemia aumentaron su deuda hasta en 30% del PIB para otorgar los estímulos. En otros casos, los aumentos de deuda fueron de 10% y 20%. Al final, estas economías pudieron tomar la medida porque sus tasas de interés eran muy bajas o negativas. Esto significa que, en algunos casos, cuando se están endeudando les están pagando intereses. En estos países, la tasa de interés era de entre 0.5% y 1%; además, cuando inició la pandemia, llegaron casi a 0. De acuerdo con Herrera, ésta es una situación muy distinta a la que se vive en México. Aquí, la la tasa de referencia del Banco de México (Banxico) es de 4.25%. Según Herrera, esto implicaría un costo financiero muy alto si el gobierno decidiera endeudarse.

Cuando el Gobierno mexicano se endeuda emitiendo un bono a 10 años, la tasa de interés es cercana al 6 por ciento, de tal forma que si nosotros nos hubiéramos endeudado, por ejemplo, en 20 o 30 por ciento, nos hubiera costado alrededor de 400 mil millones de pesos adicionales. Eso es más de lo que cuesta la totalidad de la educación media superior y la educación pública mexicana.

Las medidas que tomó el gobierno mexicano

Como explica Reforma, las medidas del gobierno se enfocaron en lo contable, en los créditos y en gasto en salud. Lo primero fue posponer los pagos de intereses y capital en los créditos de las familias y empresas. También se otorgaron 25 mil millones de pesos en créditos para empresas formales e informales. Esto apoyó a más de un millón de negocios. Por último, se hizo un gasto de 50 mil millones de pesos en servicios de salud. Con información de Reforma https://www.reforma.com/considera-herrera-un-lujo-dar-apoyos-fiscales/ar2105263

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