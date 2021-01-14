Arturo Herrera dijo que en México no se darán apoyos fiscales como se hizo en otros países porque el costo sería muy alto. Durante la pandemia de Covid-19 algunos países decidieron otorgar estímulos fiscales a sus contribuyentes. Para Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), esta estrategia es un lujo que pocas economías pueden darse. De acuerdo con Herrera, otros países afectados por la pandemia aumentaron su deuda hasta en 30% del PIB para otorgar los estímulos. En otros casos, los aumentos de deuda fueron de 10% y 20%. Al final, estas economías pudieron tomar la medida porque sus tasas de interés eran muy bajas o negativas. Esto significa que, en algunos casos, cuando se están endeudando les están pagando intereses. En estos países, la tasa de interés era de entre 0.5% y 1%; además, cuando inició la pandemia, llegaron casi a 0. De acuerdo con Herrera, ésta es una situación muy distinta a la que se vive en México. Aquí, la la tasa de referencia del Banco de México (Banxico) es de 4.25%. Según Herrera, esto implicaría un costo financiero muy alto si el gobierno decidiera endeudarse.
Cuando el Gobierno mexicano se endeuda emitiendo un bono a 10 años, la tasa de interés es cercana al 6 por ciento, de tal forma que si nosotros nos hubiéramos endeudado, por ejemplo, en 20 o 30 por ciento, nos hubiera costado alrededor de 400 mil millones de pesos adicionales. Eso es más de lo que cuesta la totalidad de la educación media superior y la educación pública mexicana.
Las medidas que tomó el gobierno mexicano
Como explica Reforma, las medidas del gobierno se enfocaron en lo contable, en los créditos y en gasto en salud. Lo primero fue posponer los pagos de intereses y capital en los créditos de las familias y empresas. También se otorgaron 25 mil millones de pesos en créditos para empresas formales e informales. Esto apoyó a más de un millón de negocios. Por último, se hizo un gasto de 50 mil millones de pesos en servicios de salud. Con información de Reforma https://www.reforma.com/considera-herrera-un-lujo-dar-apoyos-fiscales/ar2105263
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