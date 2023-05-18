Colegios de contadores se reunieron con el jefe del SAT para solicitar una prórroga debido a las fallas técnicas en la plataforma Un 40 por ciento de las empresas no presentó su dictamen fiscal debido a fallas en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT). A pesar de esto, el SAT negó la solicitud de prórroga presentada por la presidenta nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Laura Grajeda Trejo. Grajeda Trejo envió un oficio a los miembros del IMCP informándoles sobre la negativa del SAT a otorgar la prórroga para cumplir con la obligación del dictamen fiscal. La multa por no presentar los estados financieros a tiempo o presentarlos fuera de plazo oscila entre 15,410 y 154,050 pesos. Además, al no cumplir con la presentación del dictamen, el SAT podría suspender temporalmente el uso del Certificado del Sello Digital, necesario para emitir facturas. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señala que las empresas que no presentaron el dictamen fiscal podrían enfrentar multas. El plazo para presentar los dictámenes fiscales venció el pasado 15 de mayo. Grajeda Trejo y otros presidentes de colegios de contadores se reunieron con el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, el pasado lunes para solicitar una prórroga debido a las fallas técnicas en la plataforma que impidieron la presentación del 100 por ciento de los dictámenes. Sin embargo, la autoridad se negó a otorgar la ampliación del plazo. Durante la reunión, Grajeda Trejo estuvo acompañada por su vicepresidente, Héctor Amaya, así como los presidentes de los Colegios de Contadores Públicos de México, Guadalajara, y del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, Juan Manuel Puebla, Noé Coronado y Juan Antonio Rodríguez, respectivamente. El IMCP considera que fue un desafío cumplir con los cambios en el dictamen fiscal debido a las modificaciones en las disposiciones fiscales vigentes y la responsabilidad que implica para los Contadores Públicos que realizan el dictamen.