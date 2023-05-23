El aumento equivale a 39 mil 96 millones de pesos más en comparación con los primeros tres meses de 2021 En el primer trimestre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 178 mil 515 millones de pesos por cobranza sin judicialización, lo que representó un incremento real anual de 19.2 por ciento. La autoridad tributaria explicó en el Informe Tributario de Gestión al primer Trimestre de 2023 que este aumento equivalió a 39 mil 96 millones de pesos más en comparación con los primeros tres meses de 2021. Estos resultados se lograron gracias a acciones de cumplimiento voluntario y autocorrección de contribuyentes. Según el reporte, este incremento en la recaudación es el resultado del Plan Maestro, el cual tiene como objetivo fortalecer los esfuerzos de fiscalización y recaudación mediante acciones que fomentan el cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes. En el primer trimestre de este año, los Grandes Contribuyentes, que representan el 0.2 por ciento del total de personas que tributan, aportaron 49 mil 340 millones de pesos, lo cual significa un aumento de seis mil 539 millones en comparación con el mismo periodo del año pasado. En cuanto a la fiscalización, se recaudaron 41 mil 371 millones de pesos, lo que representa un incremento de nueve mil 983 millones de pesos. Este rubro se refiere a las acciones del SAT para informar al contribuyente sobre una irregularidad que conlleva el pago de un impuesto. La persona física o moral puede aclarar, desvirtuar o autocorregir la omisión antes de que se emita una resolución definitiva. Foto: Shutterstock En el ámbito del Comercio Exterior, la recaudación por cobranza sin judicialización ascendió a 26 mil 472 millones de pesos, lo que implica un aumento de siete mil 570 millones en comparación con el primer trimestre del año anterior. Este rubro registra el mayor incremento en el pago por cumplimiento voluntario, con un 30.3 por ciento. Dentro del Plan Maestro del SAT también se contempla la eficiencia recaudatoria, la cual permitió captar 61 mil 331 millones de pesos, un aumento del 23.2 por ciento en comparación con el año anterior. Esto equivale a poco más de 15 mil millones de pesos.