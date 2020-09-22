Hacienda decidió guardar la carta del endeudamiento como una segunda línea de defensa en caso de un posible rebrote.

El aumento a la deuda pública podría ocurrir en caso de que exista un rebrote de COVID-19 en México, manifestó Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, durante su participación en Encuentro Digital AMIS. El subsecretario puntualizó que se evitó, en un principio, incurrir a un endeudamiento adicional debido a que no estaba claro cómo este podría incentivar a una población que se encontraba confinada, sin salir a comprar y con una economía digital naciente. Yorio señaló que “hace días hubo información de rebrotes, no tantas muertes, pero sí rebrotes. Esto de cierta manera sigue manteniendo un alto nivel de incertidumbre porque no queda claro qué pasaría si hubiera un segundo rebrote, si deberíamos tener otro gran confinamiento o parcial, pero esto nos queda claro, va a tener un impacto muy fuerte sobre la actividad”. Explicó que la secretaría a la que pertenece decidió guardar la carta del endeudamiento como una segunda línea de defensa, en caso de un posible rebrote en el país por COVID-19. No obstante dijo que, en los últimos 10 años, ha aumentado notoriamente la deuda pública en proporción del producto interno bruto (PIB), por lo cual se dejó al actual gobierno con un menor margen de maniobra para la toma de decisiones en política pública. En este sentido el subsecretario señaló que “teníamos un alto costo de financiamiento antes del COVID-19. México era uno de los países con una alta tasa de interés real, éramos de los pocos países que habíamos ajustado nuestra política monetaria de una forma más lenta en comparación con otros países. El costo de la deuda en México es alto todavía. La tasa de referencia está en 4.5%, mientras que en los mercados internacionales está entre 3 y 5%, y eso podría encarecer además las finanzas públicas hacia el futuro. Lo que tratamos de hacer fue tratar de no impactar a las generaciones futuras de mexicanos con un costo del endeudamiento que tomáramos en este momento”. Además reveló que durante el primer semestre del año, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (SHRFSP) se ubicó en 12.07 billones de pesos, es decir un incremento de 68% respecto al mismo periodo del 2019, que representó 52.1% del producto interno bruto (PIB). https://twitter.com/AMIS\_mx/status/1308068323024867330 TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/sat-eliminara-solicitudes-de-devolucion-si-no-localizan-el-domicilio/

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