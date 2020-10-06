Las deducciones personales son los gastos que un contribuyente tiene derecho a disminuir de sus ingresos acumulables. Cada año, los contribuyentes deben cumplir con la declaración anual, documento que contiene la información de ingresos, deducciones personales, retenciones y pagos provisionales. En la declaración anual de las personas físicas, las deducciones personales son los gastos que un contribuyente tiene derecho a disminuir de sus ingresos acumulables (sobre los que te cobran impuestos). Para este efecto, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), también se pueden deducir los gastos de tu pareja. En este sentido, son deducibles de impuestos los gastos de tu pareja o familiar —abuelos, padre, madre o hijos—, siempre y cuando se pida la factura electrónica correspondiente y se pague con medios electrónicos. Es posible pedir la factura a tu nombre, aunque la compra la hayan realizado otros familiares; sin embargo hay que tomar en cuenta que si quieres facturar un gasto para posteriormente deducirlo, tienes que checar qué gastos sí son deducibles. Algunos de los gastos deducibles son:

los servicios médicos

dentales

donativos a instituciones autorizadas

enfermería

nutrición o psicología

análisis clínicos

prótesis

aparatos de rehabilitación

lentes ópticos

primeras de seguros de gastos médicos independientes o complementarios a los servicios de salud públicos

colegiaturas (ni inscripciones ni reinscripciones son deducibles)

Igualmente, es posible deducir gastos derivados de créditos hipotecarios, como el pago de intereses devengados, sin importar si el crédito es bancario, del Infonavit o del Fovissste. Es importante recordar que el único pago que no necesita realizarse por medios electrónicos para ser deducible es el funerario; simplemente hay que pedir factura electrónica para tener el comprobante fiscal digital.

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