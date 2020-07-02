La cifra está contenida en un estudio elaborado por el gobierno, que será hecho público próximamente. El Washington Post reporta que de acuerdo a lo dicho en entrevista por el propio subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el número de muertos en la Ciudad de México entre marzo y mayo de 2020 fue aproximadamente tres veces la que habría en un año normal en ese mismo periodo. La estimación está contenida en un estudio detallado elaborado por el gobierno que pronto será publicado. Según el diario, los expertos afirman que el incremento de muertes es similar al ocurrido en otras ciudades como Londres o Nueva York. López-Gatell dijo al Washington Post que el estudio fue elaborado tomando como base el promedio de muertes observado de marzo a mayo durante los últimos años. “¿Cuántas personas han muerto hasta el momento? La estadística, que aún estamos refinando, indica que tres veces más”, dijo el funcionario. Un estudio similar, publicado por la revista Nexos, halló que de fines de marzo al 31 de mayo de 2020 murieron 27 mil 394 personas sólo en la capital, lo que es más del doble de lo normal. Por el otro lado, las muertes reportadas por el gobierno atribuidas a COVID-19, fueron sólo unas 4 mil. Sin embargo, según López-Gatell, no todas las muertes se pueden atribuir al virus SARS-CoV-2, pues los datos incluyen a personas que padecían otro tipo de enfermedades, como del corazón, y que no pudieron recibir la atención necesaria porque los hospitales estaban abarrotados. No obstante, admite que es probable que aún así la mayoría de los casos se deban al COVID-19, lo que incluiría tanto casos confirmados como no confirmados. TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: https://www.elcontribuyente.mx/2020/05/podria-haber-60-mas-muertos-por-covid-19-que-los-reportados-en-todo-el-mundo/

¿Por qué la elevada mortalidad?

Con una tasa de mortalidad del 12.28%, México es el séptimo país del mundo con la mayor tasa de defunciones. La razón de esto es multifactorial. Por un lado debe considerarse el número comparativamente menor de pruebas que el gobierno mexicano ha hecho, lo que podría incrementar el número de casos detectados leves, dato que disminuiría la actual tasa de mortandad relativa. Sin embargo, las autoridades sanitarias del país también han señalado otros responsables, como la alta incidencia entre de enfermedades como la hipertensión, la diabetes y la obesidad. En México, según cifras del gobierno, el 56% de las personas que murieron debido a COVID-19. López-Gatell dijo al diario que era impensable aplicar en México una cuarentena estricta como la de España, donde se multaba a quien violara el aislamiento con multas. En México, donde la situación económica general es muy distinta, esas medidas “habrían sido tan adversas económica y socialmente que habrían terminado en una confrontación social local”. La Jornada Nacional de Sana Distancia, en cambio, se llevó adelante en gran medida a través de la persuación. Sin embargo, también es cierto que el gobierno federal tomó medidas punitivas contra los negocios que se negaran a suspender sus labores.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia comercial, fiscal y laboral), la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes) y a nuestro canal de YouTube.