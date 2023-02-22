Los contribuyentes han tenido problemas con los pagos provisionales, la carga de datos y la desaparición de pérdidas amortizables La tecnología sirve para aumenta la productividad y la eficiencia de las actividades humanas. Pero al parecer, la tecnología implementada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está dificultando el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Durante enero de 2023, algunos contribuyentes tuvieron problemas importantes en los pagos provisionales de las personas morales. De acuerdo con la consultora Fiscalia, entre los problemas detectados se encuentran los siguientes:

Falta de carga de datos como los coeficientes de utilidad o los cambios de régimen fiscal

“Desaparición” de las pérdidas amortizables

La ubicación en supuestos jurídicos no aplicables para el contribuyente, que han hecho imposible la presentación de las declaraciones y, por ende, del pago de impuestos.

La consultora explicó que las tecnologías informáticas, que en un inicio se crearon para facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales, ahora lo están dificultando.

Algunos contribuyentes deben triplicar el tiempo para sus declaraciones

El presidente de Fiscalia, Gustavo Leal Cueva, explicó al diario Reforma que si por error interno de sus sistemas, la autoridad fiscal coloca a un contribuyente en un régimen que no le corresponde, éste debe usar la aplicación en línea, en un esquema tan rígido que impide una forma alterna de corregirse, pues es inexistente. "Para acabarla de amolar, tampoco hay gente en el SAT que lo haga, por lo que los contribuyentes acaban pagando impuestos que no les corresponden y les triplica el tiempo para hacerlo", expresó. Leal Cueva aseguró que en la presentación de pagos provisionales de personas morales hay dificultades porque el SAT omite cargar datos en el sistema, como por ejemplo los coeficientes de utilidad de una empresa. "Cuando la tecnología no se usa adecuadamente o cuando se cae en un exceso de control, las aplicaciones informáticas lejos de agilizar los procesos se tornan complejas, ineficaces y generan un caos que, en muchos casos, no sólo impide, sino que prohíbe a los contribuyentes cumplir adecuadamente con sus obligaciones fiscales", señaló Leal Cueva. Además, indicó que los contribuyentes incurren en costos para adoptar las nuevas versiones de los formatos del SAT, pues éstas se vuelven necesarias ante la falta de una adecuada planeación inicial de procesos para declarar o pagar. Leal Cueva añadió que los formularios son extensos, incomprensibles y de un uso tan rígido que en muchos casos hace imposible su correcto llenado.