El documento contiene información para que el desempeño como auditor fiscal sea más sencillo El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recientemente publicó una actualización de las “Disposiciones a considerar para la presentación del informe fiscal del auditor 2021”. De acuerdo con el IMCP, el documento es la base estructural para que el desempeño como auditor fiscal sea más sencillo. El documento contiene los aspectos más importantes y de utilidad para el trabajo que desarrolla el profesional de auditoría. Indica los nuevos plazos para su presentación vía electrónica, y representa una guía de utilización del Sistema para la Presentación del Dictamen Fiscal (SIPRED) por el año 2021. Además, incluye un ejemplo de papeles de trabajo que podrían utilizarse para ser enviados al SAT dentro de los 30 días posteriores a la presentación del dictamen fiscal. Lo anterior sirve como evidencia de los procedimientos de revisión de la situación fiscal del contribuyente, aplicados por los Contadores Públicos Inscritos (CPI) que dictaminaron estados financieros para efectos fiscales por el ejercicio 2021, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, así como con la regla 2.10.18. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022. Puedes ver el documento que publicó el IMCP aquí / Fecha de publicación: junio de 2021.