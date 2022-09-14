El Centro de Investigación destacó en un análisis que se implementaron medidas fiscales para evitar la evasión y elusión de corporativas multinacionales A pesar de que el Gobierno de México no impl...

El Centro de Investigación destacó en un análisis que se implementaron medidas fiscales para evitar la evasión y elusión de corporativas multinacionales A pesar de que el Gobierno de México no implementó nuevos impuestos, las medidas de administración tributaria reflejaron un aumento en la recaudación de impuestos en los últimos años. Lo anterior lo indicó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) en el análisis "Implicaciones del Paquete Económico 2023". En materia fiscal, entre las implicaciones que se expusieron en el análisis se encuentran las siguientes:

Modificaciones en leyes relacionadas con los impuestos

En el Paquete Económico 2022 se presentaron una serie de modificaciones en las leyes relacionadas con los impuestos. Estos cambios estuvieron enfocados en el control, claridad y simplificación. Las reformas de control aprobadas en 2022 y otras medidas implementadas, permitieron elevar la recaudación secundaria, que es la que obtiene el Gobierno de México gracias a la intervención de la autoridad fiscal. En el Paquete Económico 2023 no se identificaron modificaciones al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), el cual sumó 176 mil 125 y 2 millones 452 mil 217 contribuyentes para personas morales y físicas, respectivamente. Es importante recordar que la jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, dijo que harían ajustes al RESICO, pero mediante reglas y no a través de cambios a las leyes.

Medidas para evitar evasión y elusión de multinacionales

Además, el CIEP indicó en su análisis que se implementaron medidas fiscales para evitar la evasión y elusión de corporativas multinacionales dentro de una economía digitalizada y globalizada. En el análisis se indica que las medidas fiscales que se implementaron son las siguientes:

Se adoptaron medidas para que las plataformas digitales que fungen como intermediarios realicen retenciones fiscales.

Se implementaron medidas para que los asesores fiscales revelen los esquemas reportables y se evite la erosión de la base gravable por transacciones o intereses generados por préstamos entre subsidiarias del mismo corporativo.

Supuestos optimistas e inciertos

El marco macroeconómico seguirá siendo un determinante de la recaudación presupuestaria para 2022 y 2023. El CIEP explicó que las estimaciones pueden variar en la medida que estas variables presenten cambios atípicos. En este sentido, las políticas de gasto podrán verse afectadas o beneficiadas por la forma en que dichas variables evolucionen en el tiempo. Puedes ver el análisis "Implicaciones del Paquete Económico 2023" del CIEP aquí / Fecha de publicación: 12 de septiembre de 2022.