72.5 por ciento del total de los ingresos extraordinarios, prácticamente tres de cada cuatro pesos, se han originado por las acciones de recaudación del organismo Las acciones de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) aportaron tres de cada cuatro pesos de ingresos extraordinarios obtenidos por el gobierno federal desde 2018, en el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, reportó La Jornada. De acuerdo con datos de la autoridad fiscal, entre diciembre de 2018, inicio del actual gobierno, y julio pasado se han realizado acciones de eficiencia recaudatoria y fiscalización, cobranza sin necesidad de judicialización y cobranza coactiva que representan recursos por un billón 739 mil millones de pesos. Como reportamos, en el primer semestre de 2022 el fisco duplicó los ingresos que entraron a la hacienda pública por fiscalización y eficiencia en el cobro de impuestos que en el mismo periodo de 2018. Asimismo, el gobierno federal sostiene que en el transcurso de la administración ha logrado ahorros por 2.4 billones de pesos, de los que 1.73 billones han sido originados por las acciones de recaudación del SAT, según la información oficial. Esto implica que 72.5 por ciento del total de los ingresos extraordinarios, prácticamente tres de cada cuatro pesos, se han originado por las acciones de recaudación del organismo, de acuerdo con la información oficial.

Recaudación en los últimos años

Entre diciembre de 2018 e igual mes del siguiente año, la autoridad fiscal recaudó a través de acciones de fiscalización 377 mil 68 millones de pesos, de los cuales 43 mil 211 millones fueron por acciones de recaudación eficiente, mientras los restantes 333 mil 857 millones de pesos se obtuvieron por acciones de fiscalización a grandes contribuyentes y por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (Agaff). Entre enero y diciembre de 2020, la dependencia a cargo de Raquel Buenrostro, obtuvo 496 mil 217 millones de pesos por eficiencia recaudatoria y cobranza sin necesidad de judicialización, de acuerdo con lo reportado por La Jornada. De ese monto, 216 mil millones de pesos se originaron de grandes contribuyentes, 119 mil 16 millones de la fiscalización, 110 mil 423 millones de recaudación y 50 mil 776 millones de pesos de actividades del comercio exterior. Entre enero y diciembre de 2021 el órgano encargado de la recaudación del país logró recuperar 524 mil 426 millones de pesos por concepto de cobranza sin necesidad de judicialización. De esta suma, 208 mil 901 millones de pesos fueron originados de grandes contribuyentes, lo cual incluye al sector de hidrocarburos. Otros 182 mil 113 millones de pesos se originaron de la fiscalización, lo cual incluye auditorías de comercio exterior, mientras 133 mil 412 millones de pesos consideran las acciones realizadas por eficiencia recaudatoria.

Fiscalización durante 2022

Como reportamos, durante los seis primeros meses de 2022, los ingresos por recaudación secundaria, es decir, la que no es voluntaria, si no que se deriva de procesos como revisiones, actos de fiscalización, invitaciones, y vigilancia profunda, alcanzó 300,694 millones de pesos, más del doble que en el mismo periodo de 2018, cuando fueron 168,778 millones “En este año se observa que las acciones de fiscalización fortalecen una cultura para un mejor cumplimiento voluntario y autocorrección, ya que los ingresos tributarios crecieron en términos reales”, detalló el informe Tributario y de Gestión del segundo trimestre del SAT. Del total de los ingresos tributarios recaudados en la primera mitad de este año, 85.3% provino de la recaudación primaria; es decir, del cumplimiento voluntario y puntual de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. En tanto, 14.7% fue de la recaudación secundaria. Con la implementación del Programa de Cumplimiento de Obligaciones y del Programa de Vigilancia Profunda, así como, la cobranza coactiva, se han logrado eficientar las acciones de vigilancia y control a los contribuyentes, esto permitió, en 2022, tener ingresos adicionales por 103,656 millones de pesos, 87.5% real más que en 2018 y 62.4% más que en el mismo periodo del año anterior. Este programa incluye un conjunto de acciones que permiten identificar oportunamente omisiones o inconsistencias en el cumplimiento de obligaciones, así como llevar a cabo acciones de cobranza coactiva. De acuerdo con la propuesta de Ley de Ingresos 2023, el gobierno federal estima obtener 4 billones 620 mil millones de pesos por ingresos tributarios, un incremento real anual de 9.9 por ciento.