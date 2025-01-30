La popularidad de las aplicaciones de taxis en México ha crecido significativamente desde su introducción en el año 2013, hoy en día, estas aplicaciones cuentan con cada vez más usuarios, ya que se...

La popularidad de las aplicaciones de taxis en México ha crecido significativamente desde su introducción en el año 2013, hoy en día, estas aplicaciones cuentan con cada vez más usuarios, ya que se posicionan como una alternativa al taxi tradicional en el país gracias a la comodidad y a los precios más bajos. En las ciudades más turísticas suelen ser las favoritas de los extranjeros, representando un servicio alternativo al taxi en Cancún, Guadalajara, Ciudad de México o Acapulco.

Y es que este servicio ofrece grandes ventajas frente a las compañías tradicionales, siendo la seguridad y la comodidad, además de precios más bajos. Actualmente, y en especial en las generaciones más conectadas con la tecnología, los servicios de taxi a domicilio son enormemente preferidas, siendo que más de el 50% de los usuarios prefieren contratar este tipo de servicios, en este artículo intentaremos averiguar el porqué de este fenómeno.

Innovación y comodidad: las claves del éxito

El éxito de las empresas como InDrive que ofrecen aplicaciones de transporte se ha dado a pesar de las grandes polémicas que han existido a su alrededor de ellas principalmente porque cubren un vacío que los taxis normales no han logrado solventar de el todo.

La innovación que representa esta modalidad de transporte ha logrado aglutinar alrededor del 58% de los usuarios de taxis en el país, además que han logrado atraer a los taxistas a sus flotas de vehículo en todo el país. La mayoría de los usuarios de estas apps, sin embargo, se concentran en las ciudades más pobladas, entre ellas la capital Ciudad de México, donde la conectividad es mucho mejor.

Otra de las ventajas que traen las aplicaciones de transporte, es la capacidad de seleccionar el tipo de vehículos que quieres contratar, pudiendo organizar viajes en solitario, en pareja o incluso en grupos grandes con tan solo un par de toques en la pantalla de tu celular.

Además, compañías como InDrive te permiten saber cuales son las tarifas incluso antes de que abordes, además de permitirte seleccionar entre varias opciones la que más se ajuste a tus necesidades. El sistema de calificación de conductores y de usuarios, permite a quienes emplean estas apps tanto para transportarse como para trabajar, hacer saber a la comunidad cuales son sus impresiones; una especie de recomendación que mejora enormemente la transparencia del servicio.

¿Qué desventajas presentan las apps de transporte?

Aunque parezca contradictorio, una de las mayores preocupaciones con estas apps es la seguridad, ya que, al ser tan sencillo el proceso de registro para conductores y haber facilidad para subalquilar automóviles, cabe la posibilidad de que delincuentes se cuelen en el servicio. Por otro lado, también cabe la posibilidad de que delincuentes alquilen el servicio con el fin de delinquir.

Afortunadamente, salvo eventos aislados, este temor ha sido superado por el público, haciéndose una de las formas favoritas para movilizarse en las ciudades, y una de las mejores maneras de hacer turismo sin tener que memorizar rutas de transporte público o sin regatear precios en la calle con taxistas tradicionales.