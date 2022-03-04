El fisco también puso a disposición en su página de internet la versión 4.0 del CFDI en “Mis cuentas”.

El fisco también puso a disposición en su página de internet la versión 4.0 del CFDI en “Mis cuentas”.

La Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022 establece que los contribuyentes que de conformidad con lo establecido en las reglas 2.7.1.2.1., y 2.7.5.5., hayan expedido Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) a través del aplicativo “Mis cuentas”, pueden continuar expidiendo sus CFDI en “Factura fácil” y “Mi nómina”. Los contribuyentes también podrán hacer uso de la facilidad de sellar el CFDI sin la necesidad de contar con el certificado de e.firma o de un Certificado de Sello Digital ( CSD).

Se requerirá el certificado de e.firma o el CSD para firmar los comprobantes fiscales

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente anunció la ampliación del periodo de transición de la versión 3.3 a la 4.0 del CFDI). Por lo cual, la fecha límite para el uso obligatorio del CFDI 4.0 se recorrerá del 1 de mayo al 1 de julio de 2022. Lo anterior también será aplicable para requerir el certificado de e.firma o el CSD para sellar o firmar de manera electrónica los comprobantes fiscales, de acuerdo con una nota publicada por IDCOnline.

Simulador de CFDI versión 4.0 en “Mis Cuentas”

Por ello, el SAT habilitó en su página de internet la versión 4.0 del CFDI en “Mis cuentas”. Además, puso a disposición de los contribuyentes el simulador para la emisión de la factura electrónica versión 4.0 a través de “Mis Cuentas”. Esto con la finalidad de facilitar el uso del CFDI. Para ingresar al simulador, solo se requiere el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Contraseña o e.firma. Con información de IDCOnline. https://idconline.mx/fiscal-contable/2022/03/02/cfdi-version-40-en-mis-cuentas