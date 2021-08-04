En una semana, 900 mil empleados subcontratados pasaron a las nóminas de las empresas. El pasado fin de semana, durante el periodo extraordinario de sesiones, las cámaras de diputados y senadores a...

En una semana, 900 mil empleados subcontratados pasaron a las nóminas de las empresas. El pasado fin de semana, durante el periodo extraordinario de sesiones, las cámaras de diputados y senadores aprobaron aplazar un mes la entrada en vigor de la reforma al outsourcing. Así, los cambios que hubieran entrado en vigor el 1 de agosto lo harán el 1 de septiembre. Esto significa que las empresas tendrán más tiempo para migrar a los empleados subcontratados a sus nóminas. El 21 de julio, dos meses después de que entrara en vigor la reforma, Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que 1,600,000 trabajadores habían salido de ese esquema. El mismo día que se dio a conocer la prórroga, Alcalde dio a conocer que 2,300,000 trabajadores han salido del esquema de outsourcing.

El Congreso aprobó ampliar un mes el plazo para que las empresas concluyan con su regularización en materia de subcontratación. Fecha límite 👉1 sept. Por esta reforma, más de 2 millones 300 mil trabajadores han salido del esquema de outsourcing reconociéndoles sus derechos. — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) July 31, 2021

Ahora, de acuerdo con El Heraldo de México, las empresas han acelerado el proceso para regularizar a sus empleados. En la última semana, 900 mil trabajadores han salido de este esquema. Según datos de El Heraldo de México, al día de hoy 2,500,000 trabajadores ya no están en outsourcing. Esto representa un 62.5% del total estimado de trabajadores en subcontratación. El problema es que las empresas no han avanzado tanto. Hasta el momento, solamente el 30% de las empresas que han iniciado la inscripción al Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE) la han conseguido. Por eso, grupos empresariales como la Coparmex han dicho que el periodo de un mes no será suficiente para cumplir con todos los requisitos. Con información de El Heraldo de México https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/8/3/adios-outsourcing-ip-mete-el-acelerador-322072.html

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