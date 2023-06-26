La autoridad utiliza la información proporcionada en los CFDI para comparar la suma de los ingresos anuales contra los ingresos de la declaración anual El Servicio de Administración Tributaria (SAT) se encarga de la administración y recaudación de impuestos en México. Una de las funciones del SAT es verificar y cruzar información de los contribuyentes para asegurarse de que estén cumpliendo con sus obligaciones fiscales. El cruce de información del SAT implica comparar los datos proporcionados por los contribuyentes con la información recibida de otras fuentes, como empleadores, instituciones financieras y proveedores. El objetivo es detectar discrepancias, inconsistencias o posibles omisiones en la presentación de declaraciones y pagos de impuestos. De acuerdo con Hugo Ortíz, columnista El Financiero, prácticamente todas las operaciones que realizan los contribuyentes deben estar respaldadas por una factura electrónica o Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). En dicho documento se incluyen una serie de datos que la misma autoridad procesa y utiliza para monitorear el cumplimiento del contribuyente, así como para incluirlos dentro de las declaraciones de impuestos que se deben presentar. Ortiz indicó que el SAT utiliza la información proporcionada a través de los CFDI para comparar la suma de los ingresos anuales versus los ingresos de la declaración anual, y en un mundo ideal estás dos cantidades deben de coincidir, pero en muchos casos esto no es así.

Monto del CFDI diferente al ingreso fiscal

Por ejemplo, explicó que cuando se emiten facturas en moneda extranjera, implica tener una fluctuación cambiaria o debido a las disposiciones fiscales, como es el caso de los contribuyentes que tributan a flujo de efectivo o las partidas cuyo tratamiento contable es diferente al fiscal, como pudiera ser la venta de activos fijos. En este caso, el monto por el que se expide el CFDI no necesariamente representa el ingreso fiscal.

Pago en una sola exhibición que no se cumple

Ortiz expuso que otro cruce, en materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA), se refiere a la forma de pago plasmada en el CFDI. Si es en una sola exhibición (PUE), la autoridad asume que el cobró se realizó durante el mes en el cual fue expedido. Por lo tanto, el IVA asociado a ese CFDI fue cobrado y se compara contra el IVA cobrado que se plasma en la declaración mensual de dicho impuesto. El columnista indicó que en el mundo ideal, estos montos deben de coincidir. Sin embargo, advirtió que muchas veces no es así. Esto se debe a que el cliente se compromete a pagar en el mismo mes en que se le expidió el CFDI, pero no cumple. En este caso quien se ve afectado es el contribuyente emisor, porque la autoridad considerará ese ingreso como cobrado y resultará como diferencia en los cruces. Por eso, el especialista considera que la autoridad, por el bien de todos los contribuyentes, debe ser más meticulosa al momento de realizar los cruces de información. Esto permitirá evitar “falsos positivos” y, por consiguiente, mejorará su porcentaje de bateo.