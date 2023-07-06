Cámaras del Autotransporte de Carga solicitaron una prórroga a la autoridad no empezar a aplicar sanciones relacionadas con la Carta Porte A partir del 1 de agosto de 2023 empezarán a aplicarse sanciones por la omisión o llenado incorrecto de la Carta Porte. La Carta Porte como complemento del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica, es un documento que ampara el transporte y la legal tenencia de mercancías. De acuerdo con una columna publicada en El Universal, la industria del transporte solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) no empezar a aplicar sanciones relacionadas con la Carta Porte. La columna Desbalance indica que, en los últimos días, representantes de la iniciativa privada y, en particular, de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), que preside Miguel Ángel Martínez Millán, solicitaron una prórroga. Pero en la columna se señala que, hasta ahora, el SAT sólo se ha limitado a resaltar los avances en la implementación de esta medida. El Universal explicó que la exigencia de la Carta Porte es para combatir el contrabando, ilícito que está a la orden del día en las carreteras; el robo que están sufriendo los autotransportistas, así como el huachicol. Además, señaló que mientras se acerca agosto, cuando todos quienes transporten bienes y mercancías deberán traer la Carta Porte, el SAT la está haciendo de emoción y sólo aprobó una prórroga para pequeños contribuyentes, en el caso del buzón tributario y la e.firma.

Con información de El Universal.