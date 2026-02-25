Durante años, ese fue el guión aceptado, aunque hoy, esto ya no convence a tanta gente. Cada vez más personas están cambiando la forma en la que trabajan, y no solo por productividad, sino por calidad de vida. La Ciudad de México, con toda su intensidad, se convirtió en el escenario perfecto para una nueva manera de mezclar trabajo, cultura y ciudad. Y pocos lugares lo representan mejor que el Centro Histórico.

El Centro Histórico como oficina a cielo abierto

Caminar por el Centro Histórico en un día laboral cualquiera es ver cómo la ciudad y el trabajo se mezclan sin esfuerzo. Gente con laptop bajo el brazo, cafés llenos desde media mañana, mesas compartidas donde alguien escribe, otro diseña y alguien más está en videollamada con audífonos. El Centro Histórico funciona porque es caminable, vivo y diverso. Todo está cerca. Cafés, museos, librerías, plazas, espacios culturales y, claro, opciones para sentarse a trabajar. Aquí, el trabajo no se aísla de la ciudad, sino que convive con ella. Para quienes ya no quieren pasar todo el día encerrados en una oficina, este barrio ofrece algo distinto. Permite empezar la mañana en un café, moverse a un espacio más tranquilo para concentrarse y, entre tareas, salir a despejar la mente con solo cruzar la calle.

Cafés y coworking como parte de la cultura urbana

Trabajar desde un café ya no es una rareza. En la CDMX, se volvió parte de la cultura urbana. Los cafés para trabajar no son solo lugares para consumir, sino espacios donde se piensa, se planea y se crea. La música suave, el ruido controlado y el movimiento constante ayudan a muchos a concentrarse mejor que en casa. Pero no todo el trabajo cabe en una mesa de café. Ahí es donde entran los espacios de coworking, que se integran de forma natural a este estilo de vida. El coworking Centro Histórico ofrece una opción intermedia: infraestructura profesional sin la rigidez de una oficina tradicional. Salas de juntas, internet estable, espacios silenciosos y zonas comunes conviven con el entorno histórico del barrio. Es trabajar con estructura, pero sin perder la sensación de libertad que da la ciudad. Algo similar ocurre en zonas como Reforma, donde el coworking Reforma se convirtió en una alternativa para quienes buscan un entorno más corporativo, pero igual de flexible. La diferencia es que ahora no tienes que elegir uno solo.

Productividad sin aislamiento

Uno de los grandes cambios en la forma de trabajar hoy es entender que productividad no significa aislamiento. Pasar horas solo en casa no siempre ayuda a concentrarse mejor. Para muchas personas, salir, ver gente y cambiar de entorno mejora el enfoque. La mezcla entre cafés y coworking permite justo eso. Momentos de concentración profunda, combinados con pausas naturales, conversaciones breves y estímulos urbanos. El resultado suele ser un día más equilibrado y, curiosamente, más productivo. Aquí es donde entra Pluria, de manera bastante orgánica. No como una oficina más, sino como una herramienta para moverse entre estos espacios sin complicaciones. A través de su plataforma, puedes acceder tanto a coworkings como a cafés preparados para trabajar en el Centro Histórico y otras zonas de la ciudad. La idea no es estar atado a un solo lugar, sino elegir el espacio según lo que necesites ese día. Reunión importante, coworking. Trabajo creativo, café. Llamadas largas, espacio silencioso. Todo sin contratos largos ni compromisos fijos. Lo que está pasando en la CDMX no es solo una moda. Es un reflejo de cómo la gente quiere vivir y trabajar hoy. Menos traslados inútiles, más control del tiempo, más contacto con la ciudad y menos sensación de encierro. Entre cafés, coworking y calles llenas de historia, la forma de trabajar se está reescribiendo. Y plataformas como Pluria simplemente hacen más fácil algo que ya está ocurriendo de manera natural: trabajar mejor, sin aislarse, y sin perder de vista que la ciudad también es parte del día laboral. Porque en la Ciudad de México, trabajar hoy ya no es solo sentarse frente a una computadora. Es elegir cómo, dónde y con qué ritmo vivir el trabajo.