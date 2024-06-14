Los trabajadores independientes o por cuenta propia sí pueden solicitar la inscripción a la Modalidad 10 por internet La Modalidad 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un programa ...

Los trabajadores independientes o por cuenta propia sí pueden solicitar la inscripción a la Modalidad 10 por internet La Modalidad 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un programa diseñado para brindar seguridad social a los trabajadores independientes o por cuenta propia en México. Norma Arzate, especialista en Seguridad Social, recientemente respondió la siguiente pregunta sobre la nueva Modalidad 10 del IMSS: ¿Se puede solicitar la inscripción a la Modalidad 10 del IMSS a través de internet? A través del video “La nueva modalidad 10”, la especialista indicó que los trabajadores independientes o por cuenta propia sí pueden solicitar la inscripción a la Modalidad 10. Arzate explicó que lo anterior se puede hacer a través del portal del IMSS: www.imss.gob.mx, en la sección de accesos directos se debe ingresar en ‘Personas trabajadoras independientes’.

Pasos para solicitar la modalidad 10 del IMSS a través de internet

Para solicitar la modalidad 10 del IMSS a través de internet, los trabajadores independientes deben seguir los siguientes pasos:

Iniciar trámite en el portal de internet del IMSS Capturar los datos solicitados por el IMSS Confirmar el trámite Generara línea de captura.

Datos para solicitar la modalidad 10 del IMSS

Para solicitar la modalidad 10 del IMSS, los trabajadores independientes deben tener a la mano los siguientes datos:

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Número de Seguridad Social (NSS).

El 28 de mayo de 2024, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó un acuerdo por el que se aprobaron las Reglas de carácter general para la incorporación voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social de las personas trabajadoras independientes o por cuenta propia. Puedes ver el video “La nueva modalidad 10” aquí / Fecha de publicación: 9 de abril de 2024.