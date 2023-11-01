Estos gastos puede servir a los médicos para maximizar sus deducciones y ahorrar dinero en impuestos, según la Prodecon La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente info...

Estos gastos puede servir a los médicos para maximizar sus deducciones y ahorrar dinero en impuestos, según la Prodecon La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente informó que para los médicos puede ser difícil entender qué gastos pueden deducir. El ombudsman fiscal señaló que lo anterior puede llevar a perder oportunidades de ahorro y pagar más impuestos de lo necesario. Por eso, publicó un video en el que expuso algunos de los gastos que los médicos pueden deducir:

Gastos de viaje relacionados con la actividad: conferencias, foros, eventos en otros estados o países, etcétera.

Publicidad: deduce costos de publicidad, díselo web y estrategias digitales.

Seguro de responsabilidad profesional: los médicos suelen necesitar este seguro y su costo puede ser deducible.

Personal médico: deduce salarios, capacitación y seguros de tu personal.

Gastos de consultorio: deduce el alquiler, agua, luz y mantenimiento.

Suministros y equipo médico: estetoscopios, rayos x, vendajes, camillas, jeringas, papelería, impresoras, computadoras. Siempre y cuando tengan que ver con tu oráctica médica.

Uniforme médico: incluye zapatos especiales, batas, gorros, etcétera.

Capacitación continúa: deduce cursos, congresos, libros y actualización profesional.

La Prodecon indicó que conocer estos gastos puede servir a los médicos para maximizar sus deducciones y ahorrar dinero en impuestos.