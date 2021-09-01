La fecha límite es importante para las empresas de servicios especializados que actualmente tienen un contrato, ya que sus clientes no podrán deducir el ISR ni acreditar el IVA. Ayer venció la prórroga a la entrada en vigor de algunos de los cambios generados por la reforma al outsourcing o subcontratación laboral. Ante la prohibición del outsourcing, ahora las empresas sólo pueden subcontratar servicios especializados pero el proveedor tiene que contar con el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE). De acuerdo con estimaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), entre 125 mil y 130 mil empresas iniciarán su registro a tiempo. Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, explicó que el último dato que se tiene es que 120 mil empresas ya iniciaron el trámite. De ellas, 54 mil lo terminaron y de ellas, el 84%; es decir, 45 mil, lo consiguieron. Salafranca explicó que la plataforma del REPSE ha funcionado sin problemas durante tres meses, por lo que no se ha saturado ni ha sido saqueada. Eso significa que la única razón por la cual se han detenido algunos trámites es porque las empresas tienen adeudos con el IMSS, SAT o Infonavit.

Seguirán los registros después del 1 de septiembre

Por otro lado, Salafranca explicó que las empresas podrán seguir tramitando el REPSE después del 1 de septiembre. La fecha límite (31 de agosto) es importante para las empresas de servicios especializados que actualmente tienen un contrato, ya que sus clientes no podrán deducir el ISR ni acreditar el IVA. Además, después de la fecha límite, contar con el registro sí será necesario para ofrecer los servicios especializados; sin embargo, las empresas que planean ofrecerlos a futuro todavía no están obligadas a tramitarlo. Por último, el funcionario dijo que una de las funciones del REPSE es garantizar que las empresas cumplen los requisitos laborales y fiscales para ofrecer los servicios especializados. Así, en el futuro habrá procesos de depuración para detectar a las empresas que lograron los registros sin cumplir con todo lo establecido. Con información de Reforma y El Universal https://www.reforma.com/apenas-40-se-inscribe-a-nuevo-outsourcing/gr/ https://www.eluniversal.com.mx/cartera/proyecta-secretaria-del-trabajo-registro-de-130-mil-empresas-por-reforma-de-outsourcing

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