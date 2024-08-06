Los nuevos criterios fueron aprobados por la Procuraduría, en su Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de Normatividad, que se llevó a cabo en julio pasado La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó nuevos criterios sustantivos, normativos y jurisdiccionales. Los nuevos criterios fueron aprobados por la Prodecon, en su Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de Normatividad, que se llevó a cabo en julio de 2024.
Criterios aprobados por la Prodecon
Los criterios aprobados por la Prodecon fueron los siguientes: CRITERIO JURISDICCIONAL 46/2024 (Aprobado 3ra. Sesión Extraordinaria 12/07/2024) EXCEDENTE DEL PRODUCTO DEL REMATE O ADJUDICACIÓN DESPUÉS DE CUBRIRSE EL CRÉDITO Y SUS ACCESORIOS. LA REGLA 2.13.16. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PUBLICADA EN EL DOF EL 27 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY Y DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA AL ESTABLECER LA PRECLUSIÓN DEL DERECHO DE LA PERSONA CONTRIBUYENTE PARA SOLICITARLO, YA QUE EL ARTÍCULO 196 DEL CFF, NO ESTABLECE EL DEBER DE DICHA PERSONA DE SOLICITARLO, NI EL PLAZO PARA REQUERIR LA ENTREGA DEL EXCEDENTE. CRITERIO JURISDICCIONAL 47/2024 (Aprobado 3ra. Sesión Extraordinaria 12/07/2024) DEVOLUCIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. ANTE LA DISCREPANCIA EXISTENTE ENTRE LA CUENTA CLABE PROPORCIONADA POR LA PERSONA CONTRIBUYENTE EN LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN MANUAL Y EL ESTADO DE CUENTA QUE SE ACOMPAÑA PARA RECIBIR EL DEPÓSITO RELATIVO A DICHA DEVOLUCIÓN, LA AUTORIDAD PREVIO A EMITIR LA RESOLUCIÓN QUE CORRESPONDA, TIENE QUE REQUERIR A LA PERSONA CONTRIBUYENTE PARA QUE ACLARE DICHOS DATOS, PUES DE ESTA MANERA SE GARANTIZA LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN QUE TODO ACTO DE AUTORIDAD DEBE REVESTIR. CRITERIO JURISDICCIONAL 48/2024 (Aprobado 3ra. Sesión Extraordinaria 12/07/2024) DEVOLUCIÓN DE IVA. RESULTA PROCEDENTE DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA EL SALDO A FAVOR SOLICITADO POR UNA PERSONA FÍSICA RESIDENTE EN EL PAÍS, QUIEN EXPORTÓ SUS SERVICIOS PUBLICITARIOS INDEPENDIENTES Y QUIEN DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2-A PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN IV, Y 29, FRACCIÓN IV, INCISO C, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONSIDERÓ QUE LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR DICHA ACTIVIDAD SE ENCUENTRAN GRAVADOS A LA TASA DEL 0%, SI AL FIJARSE LA LITIS DEL ASUNTO, NO FUERON HECHOS CONTROVERTIDOS SI LOS REFERIDOS SERVICIOS FUERON EFECTIVAMENTE APROVECHADOS EN EL EXTRANJERO O SI LOS MISMOS COLMAN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IVA. CRITERIO JURISDICCIONAL 49/2024 (Aprobado 3ra. Sesión Extraordinaria 12/07/2024) PRUEBA DE PETICIÓN DE INFORMES. RESULTA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA SI DEL INFORME SE DESPRENDE QUE EL ACCIONANTE ACREDITA EL DERECHO SUBJETIVO A LA MISMA. CRITERIO NORMATIVO 5/2024/CTN/CN (Aprobado 3ra. Sesión Extraordinaria 12/07/2024) CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. ES INEXISTENTE ENTRE EL SUSTENTADO EN EL CRITERIO SUSTANTIVO 17/2018/CTN/CS-SASEN Y SU SIMILAR 3/2023/CTN/CS-SAG, APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DE NORMATIVIDAD DE PRODECON, PUES EL PRIMERO DERIVA DE LA APLICACIÓN ESTRICTA E INTERPRETACIÓN DE UN DECRETO PROMULGADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL Y EL SEGUNDO ATIENDE A LA NATURALEZA Y FINALIDAD DEL ACUERDO CONCLUSIVO RELACIONADO CON EL DERECHO DE LA PERSONA CONTRIBUYENTE A LA AUTOCORRECCIÓN FISCAL. CRITERIO SUSTANTIVO 5/2024/CTN/CS-SAG (Aprobado 3ra. Sesión Extraordinaria 12/07/2024) ACUERDOS CONCLUSIVOS. REALIZANDO UNA INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE PARA EL EFECTIVO GOCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS CONTRIBUYENTES, LA SUSPENSIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 69-F DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, INCLUYE EL PLAZO DE VEINTE DÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN VI Y EL PLAZO DE 2 MESES CONTENIDO EN LA DIVERSA FRACCIÓN VII DEL MISMO DISPOSITIVO. Puedes ver los criterios publicados por la Prodecon aquí / Fecha de publicación: julio de 2024.