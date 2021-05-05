Antes de que se le concediera la condonación de impuestos, el banco fue multado por los gobiernos de México y Estados Unidos por deliberadamente facilitar el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Al inicio de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó 2 mil 377 millones de pesos, a precios de 2021. Esto, reporta Proceso, luego de que en 2007 y 2013, las administraciones tributarias de los expresidentes le condonaran 544 millones 412 mil pesos y 974 millones, respectivamente. Esto, actualizado por inflación, resulta a más de 2 mil millones de pesos. La información se conoció luego de que Fundar logró anular un amparo de la institución financiera, con lo que se hizo de su conocimiento la identidad del contribuyente beneficiado por las condonaciones de impuestos: cuatro ramas de HSBC, el banco, la casa de bolsa, el seguro y el grupo financiero. Antes de que el gobierno de Peña Nieto concediera la condonación de impuestos, el Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos determinó que HSBC fue usado para lavar cientos de millones de dólares provenientes de cárteles mexicanos y colombianos. Deliberadamente, algunos funcionarios de la institución financiera facilitaron la realización de estas operaciones. En consecuencia, le impusieron una multa de mil 900 millones de pesos. Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) también le impuso una multa en julio de 2012, previo a la condonación del SAT correspondiente al sexenio de Enrique Peña Nieto, que fue concedida a principios de 2013 como parte del programa "Ponte al Corriente", con el que el gobierno de México condonó más de 226 mil 381 millones de pesos. El monto de la multa impuesta por la CNBV a HSBC fue de 370 millones de pesos por incumplimiento de las medidas para prevenir el lavado de dinero. Con información de Proceso. https://www.proceso.com.mx/economia/2021/5/3/el-sat-de-calderon-pena-perdono-hsbc-miles-de-millones-de-pesos-en-impuestos-263176.html

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