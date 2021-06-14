Si solicitaste la devolución de tu saldo a favor y no has recibido respuesta, Prodecon puede asesorarte de forma gratuita. Al presentar la declaración anual, las personas físicas pueden obtener un ...

Si solicitaste la devolución de tu saldo a favor y no has recibido respuesta, Prodecon puede asesorarte de forma gratuita. Al presentar la declaración anual, las personas físicas pueden obtener un saldo a favor del Impuesto sobre la Renta (ISR). En algunos casos, la devolución es automática. Para esto, el contribuyente debe cumplir con los siguientes requisitos:

La declaración anual de personas físicas se puede presentar con la contraseña si la devolución es igual o menor a 10 mil pesos.

Si el monto de la devolución es de 10 mil a 150 mil pesos, se puede obtener la devolución con la contraseña, siempre y cuando se utilice una clave bancaria estandarizada (CLABE) de entre las precargadas en el aplicativo.

Cuando el saldo a favor es superior a 10 mil pesos y se captura una nueva CLABE se debe usar la e.firma para presentar la declaración y obtener la devolución automática.

Se debe confirmar la cuenta CLABE precargada en el sistema, verificar que esté a nombre del contribuyente y que siga activa.

Al presentar la declaración anual se debe señalar la opción de devolución.

Solicitud de devolución a través del FED

En caso de que no proceda la devolución automática, el contribuyente la puede solicitar manualmente, a través del Formato Electrónico de Devolución (FED) en el buzón tributario. Y la autoridad fiscal tendrá un plazo de 40 días para resolver dicho trámite.

Asesoría para las solicitudes de devolución

En este contexto, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyentes (Prodecon) recientemente ofreció asesoría gratuita para saber cuál es la situación de las solicitudes de devolución. Esto, en los siguientes casos:

Ya venció o está por vencerse el plazo de 40 días y los contribuyentes desconocen cuál es el estado que guarda su devolución.

Los contribuyentes atendieron un requerimiento de información y no han recibido respuesta.

La autoridad fiscal notificó algún requerimiento a los contribuyentes.

En el último caso, la Prodecon ofreció la asesoría para indicar a los contribuyentes cómo atender dichos requerimientos, y continuar con el proceso de su devolución. Puedes ver la información que publicó la Prodecon aquí / Publicación: 11 de junio de 2021.

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