El certificado de autenticidad BIZZARRO es un documento que respalda la calidad, procedencia y valor de cada una de las piezas que ofrecemos, desde joyería fina hasta relojería suiza. Al adquirir u...

¿Qué es el certificado de autenticidad BIZZARRO?

El certificado de autenticidad BIZZARRO es un documento que respalda la calidad, procedencia y valor de cada una de las piezas que ofrecemos, desde joyería fina hasta relojería suiza. Al adquirir una joya en BIZZARRO, no solo estás eligiendo elegancia, también la garantía de que tu inversión está respaldada por estándares éticos y de calidad internacional.

¿Por qué es importante este certificado?

Garantía de materiales genuinos

Cada pieza vendida por BIZZARRO incluye este certificado que valida que el oro, los diamantes, piedras preciosas o metales utilizados han sido cuidadosamente seleccionados y cumplen con criterios de autenticidad y pureza.

Respaldo legal y ético

El certificado no solo es una constancia de calidad, también refleja el compromiso de BIZZARRO con prácticas responsables en la industria joyera. Esto está sustentado por su Código de Ética oficial, que promueve la transparencia, legalidad y sostenibilidad en cada proceso.

¿Qué incluye el certificado de autenticidad?

Descripción detallada del producto

Materiales y quilataje

Firma autorizada por BIZZARRO

Este documento es fundamental para mantener el valor de la joya a lo largo del tiempo, especialmente en piezas con diamantes, argollas de matrimonio, relojes suizos o diseños personalizados.

¿Cómo recibirlo?

El certificado se entrega de forma física al momento de la compra en tiendas físicas y también puede solicitarse en compras en línea, siempre y cuando se cuente con el comprobante de compra.

Confía en la autenticidad de tu joya

En BIZZARRO, cada detalle importa. Por eso, el certificado de autenticidad BIZZARRO es más que un papel: es la promesa de que tu joya fue creada con integridad, excelencia y dedicación.