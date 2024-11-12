Desde el 2 de septiembre las autoridades iniciaron el monitoreo de 489 productos de mayor demanda durante estos cuatro días de ofertas y promocione

Desde el 2 de septiembre las autoridades iniciaron el monitoreo de 489 productos de mayor demanda durante estos cuatro días de ofertas y promocione

Con el fin de que las familias mexicanas consigan los mejores precios en el año y descuentos, la Secretaría de Economía (SE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentaron la decimocuarta edición del Buen Fin 2024, que se llevará a cabo del 15 al 18 de noviembre.

En conferencia de prensa, el titular de la secretaría, Marcelo Ebrard Casaubón, indicó que con el Buen Fin se busca “primero, para la sociedad, conseguir los mejores precios en el año”. Además, dijo que se busca respaldar a las empresas mexicanas, para que tengan un momento de ventas superiores al resto del año.

Servidores públicos vigilarán y conciliarán

Por su parte, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, detalló que desde el 2 de septiembre se inició el monitoreo de 489 productos de mayor demanda durante estos cuatro días de ofertas y promociones. Entre los productos monitoreados se encuentran electrodomésticos, sistemas de audio, equipo de cómputo y celulares, por mencionar algunos.

Para esta edición, Escalante Ruiz informó que se contará con 1,263 personas servidoras públicas en 326 centros comerciales, quienes realizarán visitas de vigilancia y estarán para conciliar de manera inmediata entre proveedores y personas consumidoras.

Consejos para hacer compras informadas y seguras durante el Buen Fin

El titular de la Profeco compartió algunos consejos para hacer las compras informadas y seguras, entre los que se encuentran los siguientes:

Pregúntate si realmente se necesita el producto o servicio

Analiza si beneficiará a la familia

Compara precios para confirmar que la oferta sea real

Evita caer en publicidad engañosa

Revisa las garantías, plazos y condiciones de la compra.

Además, comentó que a través del Teléfono del Consumidor, 55 5568 8722, se contará con más de 200 personas atendiendo a quienes requieran asesoría o necesiten resolver de manera inmediata conflictos con algún proveedor.

Sorteo El Buen Fin

Por su parte, la administradora general de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Andrea Hernández Xoxotla, anunció que el 13 de diciembre se realizará el Sorteo El Buen Fin, como un incentivo adicional que promueve la inclusión financiera y el comercio formal a través del pago con tarjetas de crédito y débito.

Detalló que las y los tarjetahabientes que hagan al menos una compra por un monto mínimo de 250 pesos en los negocios registrados, participan automáticamente por uno de los 321 mil 260 premios, los cuales van desde 500 hasta 20 mil pesos y un premio mayor de 250 mil pesos. Asimismo, habrá 4 mil 987 premios de 20 mil pesos para los comercios participantes y un premio mayor de 260 mil pesos.