Prodecon sugiere que previo a solicitar la devolución de los saldos a favor de impuestos, los contribuyentes revisen el estatus de su domicilio fiscal La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente informó que no tener el domicilio como localizado es el error más común de los contribuyentes al presentar las solicitudes de devolución de sus saldos a favor mediante buzón tributario. La Prodecon recordó que a partir del ejercicio fiscal del 2021, se adicionó como requisito para obtener la devolución, que el domicilio fiscal se encuentre como localizado. En caso de no cumplir con ese requisito, la autoridad tendrá por no presentada la solicitud de devolución. Esto lo establece el Artículo 22, quinto párrafo, del del Código Fiscal de la Federación (CFF). Lo anterior se estableció con el fin de que la autoridad fiscal cuente con certeza de las actividades u operaciones que realizan las personas contribuyentes, y para que le le sea posible determinar la procedencia que dio origen al saldo a favor o pago de lo indebido. Por eso, Prodecon sugiere que previo a solicitar la devolución de los saldos a favor de impuestos, los contribuyentes revisen el estatus de su domicilio fiscal en la siguiente liga: https://www.sat.gob.mx/consultas/login/44083/consulta-tu-informacion-fiscal Para hacer lo anterior, los contribuyentes se deben autenticar con su RFC y contraseña, o bien con su e.firma. De ser necesario, deberán presentar una solicitud de verificación de domicilio. Para esto, Prodecon puso sus servicios a disposición de los contribuyentes.