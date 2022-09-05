El fisco puede obtener recursos de manera inmediata sin tener que hacer algo adicional, aseguran especialistas El 31 de agosto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió una facilidad que permite reducir hasta el 100% las multas por incumplimiento de las declaraciones en años anteriores a 2022. Las personas que pueden obtener esta facilidad son:

Las que recibieron notificaciones de requerimiento y de la multa, pero no recibieron requerimiento del cobro de la misma, accederán a la reducción del 100 por ciento. Las que recibieron notificaciones de requerimiento, así como de la multa y también el requerimiento de cobro de la misma, obtendrán la reducción de hasta el 90% de acuerdo con la siguiente tabla:

¿Cuándo te informaron de la multa? Porcentaje de reducción Menos de 1 año 90 % Más de 1 y hasta 2 años 80 % Más de 2 y hasta 3 años 70 % Más de 3 y hasta 4 años 60 % Más de 4 y hasta 5 años 50 % Más de 5 años 40 %

De acuerdo con Pablo Cervantes García, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, la condonación o reducción de multas está fundamentada en el Artículo 74 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Dicho artículo establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrá reducir hasta el 100% las multas por infracción a las disposiciones fiscales y aduaneras, inclusive las determinadas por el propio contribuyente, para lo cual el SAT establecerá, mediante reglas de carácter general, los requisitos y supuestos por los cuales procederá la reducción, así como la forma y plazos para el pago de la parte no reducida.

Facilidad para reducir multas por incumplimiento de las declaraciones

En entrevista con El Contribuyente, el especialista dijo que la facilidad que el SAT emitió recientemente establece ciertos porcentajes para la reducción de multas relacionadas con las declaraciones, y señaló que eso es algo novedoso. Pero ¿cúal podría ser el objetivo de la nueva facilidad emitida por el SAT?

¿Cuál es el objetivo del SAT?

Para el integrante del Colegio de Contadores Públicos de México, el objetivo de la facilidad anunciada por el SAT es obtener liquidez de manera inmediata. Cervantes García explicó que la condonación o reducción de multas fiscales tiene un costo-beneficio para el SAT. Lo anterior se debe a que la autoridad fiscal renuncia a una parte de lo que podría obtener, a cambio de que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales y pague. Con esto, "el SAT puede obtener recursos de manera inmediata, sin tener que hacer algo adicional. Es decir, sin gestiones de cobro ni medio de defensa. Y todos felices y contentos", expresó el especialista.