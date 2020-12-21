Algunas empresas y patrones despiden empleados en diciembre y los contratan en enero para reducir sus cuotas patronales. La semana pasada, el Servicio de Administración Tributaria pidió a los contr...

Algunas empresas y patrones despiden empleados en diciembre y los contratan en enero para reducir sus cuotas patronales. La semana pasada, el Servicio de Administración Tributaria pidió a los contribuyentes evitar planeaciones fiscales y prácticas ilegales derivadas de la subcontratación laboral, mejor conocido como outsourcing. A través de cartas enviadas por el buzón tributario, el fisco recordó que el incumplimiento de las obligaciones puede generar la imposición de multas o hasta constituir delitos fiscales. Adicionalmente, instaron a los contribuyentes que tienen empleados a cumplir con las obligaciones relacionadas, como el cálculo, retención y entero de contribuciones, el timbrado de los recibos de nómina, la aplicación del subsidio al empleo, la entrega de constancias de percepciones y retenciones, y la presentación de las declaraciones de impuestos.

La STPS, el IMSS y el Infonavit se suman

Recientemente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) iniciaron una campaña para proteger los derechos de los trabajadores en diciembre. El gobierno federal ha detectado que hay empresas que cancelan plazas laborales en diciembre para recontratar a los empleados en enero. Con esto, buscan reducir sus cuotas patronales. Como explica El Economista, en promedio se pierden 277 mil empleos cada diciembre. El año pasado se alcanzó un récord de 382 mil empleos perdidos. Según las autoridades, cerca del 50% de los empleados fueron recontratados inmediatamente en enero. En la nueva campaña del la STPS, el IMSS e Infonavit, las instituciones contactan a los centros de trabajo para eviten despedir a los trabajadores. Las autoridades se enfocan en las empresas y patrones que pueden haber caído en estas prácticas. Además, solicitan que revisen el manejo de la plantilla y que la utilicen según el marco normativo vigente. Hay que recordar que además de las faltas administrativas, los patrones que no cumplan pueden enfrentarse a problemas penales.

Parte del acuerdo contra el outsourcing

Este enfoque de la autoridad es parte del acuerdo tripartita firmado hace unos días entre el sector obrero, empresarial y gobierno federal sobre el outsourcing. Los cuatro puntos del acuerdo son los siguientes:

Se estipula que las empresas del país regularicen sus plantillas laborales de inmediato dentro del marco de la reforma presentada por el Ejecutivo Federal. Habrá un proceso de consulta con tiempo suficiente para discutir el reparto de utilidades dentro del margen de lo planteado por la iniciativa, es decir, bajo el supuesto de que las empresas no puedan subcontratar personal. Asimismo se accedió a la petición del sector empresarial para que la reforma sea enviada al parlamento hasta febrero del 2021. Exhortan a las empresas que manejan nóminas a evitar prácticas irregulares en perjuicio de los trabajadores, como darlos de baja masivamente en diciembre. Las autoridades del IMSS, Infonavit y SAT harán llegar de manera formal la petición, y de no acatarse se procederá de inmediato administrativa o penalmente.

Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Va-gobierno-contra-caida-estacional-de-empleo-20201221-0015.html

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