OrientaSAT es una inteligencia artificial que resolverá las dudas de los contribuyentes las 24 horas del día, los 365 días del año. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó un comunic...

OrientaSAT es una inteligencia artificial que resolverá las dudas de los contribuyentes las 24 horas del día, los 365 días del año. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó un comunicado en el que anuncia un nuevo servicio de atención, bautizado como OrientaSAT. Se trata de un chatbot. Es decir, una inteligencia artificial que hará las veces de asistente virtual a través de un chat. Será el primer filtro de atención para atender las dudas de los contribuyentes y atenderá de manera gratuita e inmediata las 24 horas del día, los 365 días del año. En esta primera etapa, OrientaSAT está programado para poder ayudar a los contribuyentes en la presentación de la declaración anual de personas físicas 2020, que debe presentarse a más tardar el 30 de abril de 2021. Para recibir orientación del bot del SAT, necesitas entrar al minisitio o al portal de la declaración anual de personas físicas 2020 (ingresando con tu RFC y contraseña). No importa si lo haces desde una computadora, una tableta o un teléfono. Una vez adentro, asegúrate de hacer clic en el botón que dice "OrientaSAT", y que podrás ubicar en la parte inferior. Posteriormente, sigue estos pasos:

Proporciona tu RFC o nombre. Si quieres recibir una copia de la conversación generada con el asistente, da tu correo electrónico personal. Lee y acepta los términos y condiciones de uso. Formula la pregunta que tengas respecto a la declaración anual de personas físicas 2020. Contesta la encuesta sobre el uso de OrientaSAT para ayudar a mejorar el servicio de atención.

Si te quedaste con dudas, solicita la atención de un asistente especializado en un horario de lunes a viernes de 8 a 18:30 horas. Recuerda que existen otras de atención, como el chat uno a uno, MarcaSAT (55 627 22 728) y las redes sociales de la autoridad fiscal.

#ComunicadoSAT EL SAT lanza #OrientaSAT el nuevo servicio de asistencia virtual que estará disponible 24 horas, los 365 días del año para aclarar dudas de las y los contribuyentes de manera inmediata. Es tu primera línea de atención, ¡utilízala! Visítanos: https://t.co/PGJ1bZT0lr pic.twitter.com/G5SuOJrqrz — SATMX (@SATMX) March 30, 2021

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