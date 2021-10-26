La Condusef menciona que no está permitido el cobro de comisión por pagar con tarjeta en empresas o negocios. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios (Condusef) aclaró que no está permitido el cobro de comisión a los usuarios al momento de realizar una compra y realizar el pago con tarjeta de crédito o débito, sin embargo, en algunos negocios o establecimientos esta práctica es usual. Este cobro, el cual va de 3% al 5% sobre el valor total de la compra o el servicio contratado, se efectúa con la finalidad de cubrir los gastos de comisión por el uso de la terminal bancaria. No obstante, en el contrato que firma el establecimiento o negocio al momento de contratar el servicio establece que este cargo extra debe de ser pagado por el negocio, no por el cliente, por esto los usuarios de tarjetas tienen una idea negativa respecto al pago con tarjeta, ya que en algunas ocasiones resulta ser más caro el pago por este medio que en efectivo.

¿Cuánto costaría el cobro de comisión?

De acuerdo con la Condusef, si el 2%de las operaciones diarias fueran condicionadas con esta comisión por el uso de tarjetas, se estarían afectando los intereses económicos de aproximadamente 73 mil usuarios, generando un importe de más de dos millones 261 mil pesos diarios. El vicepresidente de Relaciones y Difusión del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL), Antonio Rodríguez, mencionó a El Economista que este cobro genera una paradoja en el sistema económico, ya que por un lado, la autoridad fiscal incentiva el uso del pago de manera electrónica, mientras que, por el otro, el cobrar una comisión lo desincentiva. "No se debería de cobrar al cliente porque, yo como empresa, lo que estoy buscando es vender más, poner a disposición del cliente todos los medios de pago, si eso me trae un costo, como empresa debo de ser suficientemente capaz de manejar ese costo y no castigar el cliente", dijo.

¿Qué hacer si cobran comisión?

Aunque hasta ahora la legislación no impide que se realice este cobro por pagar con tarjeta, lo cual dificulta el proceder de manera legal, si se puede presentar una queja directamente en la institución bancaria que otorga el Terminal Punto de Venta (TPV), con esto, será la institución quienes decidan si se cancela el servicio al negocio o establecimiento. La recomendación de la Condusef es realizar la queja directa al organismo gubernamental y a la institución financiera, en caso de realizar esta queja, deberás de incluir datos como los del establecimiento en el que se cobró la comisión para que la institución tome las medidas pertinentes como el retiro de la terminal por violar las condiciones del contrato. Además, la Condusef menciona que, a pesar de que al establecimiento le cuesta una comisión el uso de la TPV, también cuenta con beneficios como son:

Aumentar su nivel de ventas, esto debido a que se ha logrado un incremento en la población que utiliza tarjeta, ya sea de crédito o débito para comprar bienes o contratar servicios.

Disminuir sus costos, ya que el traslado de efectivo implica el contratar el servicio de una empresa que lo transporte, o el riesgo de acudir al banco para depositar las ganancias del día.

En cuanto a seguridad, el realizar pagos con tarjeta implica un aumento en la seguridad del establecimiento, puesto que se maneja menos cantidad de dinero en efectivo en el establecimiento.

Para realizar una denuncia respecto al cobro de comisión, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pone a disposición los medios como son, el correo [email protected], o los teléfonos 55 5568 8722 desde la Ciudad de México y área metropolitana, o el 800 4688722 del interior de la República, puedes llamar a estos números de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas. Con información de Televisa News y Expansión https://www.televisa.com/noticias/condusef-me-pueden-cobrar-comision-por-pagar-con-tarjeta/ https://expansion.mx/finanzas-personales/2021/10/22/pueden-cobrar-comision-pago-con-tarjeta https://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/2021/10/23/te-cobran-comision-por-pagar-tus-compras-con-tarjeta-esto-tienes-que-saber/

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