Este aumento en la morosidad se ha observado principalmente en las Sofomes que ofrecen préstamos personales sin necesidad de garantía La morosidad en los créditos personales otorgados por las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) reguladas ha alcanzado niveles récord, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). A julio de 2023, el índice de morosidad ajustado (Imora), que incorpora quitas y castigos realizados por las Sofomes, se elevó al 25.50%, marcando un aumento significativo desde el 14.96% registrado en el mismo período del año anterior. Este aumento en la morosidad se ha observado principalmente en las Sofomes que ofrecen préstamos personales sin necesidad de garantía. Debido a la falta de una garantía asociada y a la ausencia de una fuente de pago específica, estos préstamos se consideran de alto riesgo dentro de la cartera crediticia. Además, muchos clientes de estas instituciones enfrentan dificultades económicas persistentes debido a la contracción económica de los últimos años, lo que ha sido agravado por el aumento de las tasas de interés, encareciendo aún más estos préstamos y dificultando su pago.

Los más afectados

Empresas como ION Financiera han registrado un Imora del 79.27% en julio de 2023, mientras que otras Sofomes, como Consupago, Fin Útil, Inbursa y Mercader, también han reportado niveles significativos de morosidad ajustada, alcanzando el 38.33%, 22.49%, 18.89% y 9.85% respectivamente.

Aumento de tasas de interés

El aumento en las tasas de interés ha sido una de las principales razones detrás de este problema. La tasa de interés implícita en los créditos personales se elevó al 39.14% en julio de 2023, en comparación con el 31.77% del mismo mes en 2022, según la CNBV. Esta subida se traduce directamente en costos más altos para los clientes que buscan préstamos personales, lo que ha llevado a un efecto doble en sus finanzas: tasas de interés más altas debido al aumento de las tasas y el efecto de la inflación en sus ingresos. Los analistas advierten que este aumento en la morosidad podría tener implicaciones significativas para el mercado financiero y para aquellos que dependen de estos préstamos personales para satisfacer sus necesidades financieras. La situación está siendo monitoreada de cerca por las autoridades financieras mientras se evalúan las posibles medidas para abordar este desafío creciente en el sector crediticio.