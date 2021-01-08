Con el ajuste anual de la UMA, suben los costos de las multas en la Ley Federal del Trabajo. Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer la actualización del...

Con el ajuste anual de la UMA, suben los costos de las multas en la Ley Federal del Trabajo. Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer la actualización del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que tendrá vigencia durante 2021. El valor UMA en 2021 es de 89.62 pesos diarios, 2,724.45 pesos mensuales y **32,693.40 pesos al año.**La variación en comparación con 2020 es de 3.15 por ciento. De acuerdo con el Inegi, para realizar el cálculo se multiplica la UMA inmediata anterior por el resultado de la suma de uno más el crecimiento porcentual interanual de diciembre del año inmediato anterior del INPC.

Aumento en las multas

Este ajuste en la UMA implica un aumento en las multas por violar la Ley Federal del Trabajo (LFT), ya que el monto se calcula con base en la UMA. Esto significa que el costo aumentará 3.15% en todas las multas. Las multas más bajas en la LFT equivalen a 50 veces la UMA; en cambio, las más altas alcanzan un valor de cinco mil veces la UMA. Esto significa que las multas van desde el mínimo de 4,481 pesos hasta el máximo de 448,100 pesos. Además, hay que destacar que si una violación de la ley afecta a más de un trabajador, se impone una sanción por todos los trabajadores afectados. Así, una misma falta puede acarrear varias multas si se afecta a más de un empleado. En el Título Dieciséis de la Ley Federal del Trabajo puedes revisar todas las sanciones por no cumplir con las normas laborales. Con información de Factor Capital Humano ttps://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/suben-multas-por-incumplimientos-laborales-seran-hasta-13000-mas-caras/2021/01/

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