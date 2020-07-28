De acuerdo con los especialistas, afiliarse al IMSS no es una buena opción para trabajadores independientes o freelancers. La semana pasada, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público...

De acuerdo con los especialistas, afiliarse al IMSS no es una buena opción para trabajadores independientes o freelancers. La semana pasada, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, presentó un proyecto de reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Actualmente, las pensiones se alimentan de tres fuentes: aportaciones de los trabajadores, de los patrones y del gobierno federal a través del ISSSTE y el IMSS. Con el nuevo sistema, las tres fuentes quedarán así:

No se modificarán las aportaciones de los trabajadores.

Las semanas de cotización para que los trabajadores accedan a la pensión se recortarán de mil 250 semanas a solo 750.

Se elevarán las aportaciones de los patrones. Ahora, pasarán de 5.15% a 13.87% de forma paulatina.

Las aportaciones federales se convertirán en una cuota social concentrada en trabajadores de menores ingresos. Es decir, el monto federal se destinará a trabajadores que ganen hasta cuatro salarios mínimos, principalmente.

Las comisiones cobradas por las Afore se irán reduciendo de forma gradual, esto hará que los costos sigan estándares internacionales, que en el 2020 fue menor a 1%.

Sin embargo, algunos representantes de la iniciativa privada han presentado propuestas para la reforma. Entre ellas, que los trabajadores independientes o freelancers que no estén afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puedan hacer aportaciones obligatorias a través de un Plan Personal de Retiro.

Afiliarse al IMSS no trae tantos beneficios para freelancers

Como explica Marcelo Delajara, director en Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) en entrevista con El Economista, el término "trabajador independiente" se refiere a personas que tienen su propio negocio y a freelancers.

Según Delajara, actualmente estas personas pueden afiliarse al IMSS. El problema es que los programas actuales para ellos no son muy atractivos. En este sentido, los seguros privados ofrecen mejores beneficios para este tipo de trabajadores. En entrevista con el mismo medio, el asesor financiero Rolando Talamantes dijo que, dependiendo del nivel de ingresos, los trabajadores independientes pueden optar por conseguir un plan privado de pensiones.Una de las principales ventajas de estos planes privados es que son deducibles de impuestos. Como explica Talamantes, se puede deducir hasta 15% de un seguro de gastos médicos y hasta 10% de un plan privado de retiro. Estos montos se pueden usar para pagar la póliza del seguro médico para el año siguiente. Por otro lado, el monto del plan de retiro no aumenta porque se establece desde el principio. Con información de El Economista.

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