El CFF establece que no se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de plazo. La fecha límite para presentar la declaración anual de las personas físic...

El CFF establece que no se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de plazo. La fecha límite para presentar la declaración anual de las personas físicas, del ejercicio fiscal 2021, fue el lunes 2 de mayo de 2022. Sin embargo, algunos contribuyentes no presentaron la declaración a tiempo. Afortunadamente, todavía pueden hacerlo y evitarse problemas mayores con el fisco.

Declaración extemporánea

De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, entre las consecuencias de presentar fuera de plazo la declaración anual de las personas físicas, se encuentran las siguientes:

Actualizaciones.

Recargos.

Multas.

Declaración espontánea

Sin embargo, el artículo indica que los contribuyentes pueden presentar la declaración de manera espontánea. Esto significa que presenta la declaración antes de que el SAT lo obligue. Lo anterior se debe a que “no se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales”. Esto lo establece el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Por lo anterior, si el contribuyente presenta su declaración anual fuera del plazo, pero sin que haya mediado un requerimiento de la autoridad, entonces no causará ninguna multa. Por el contrario, si la autoridad descubriera la omisión y requiriera al contribuyente la presentación de dicha declaración, en este caso sí procederá la multa. Fiscalia explicó que aun vencido el plazo para presentar la declaración anual, los contribuyentes pueden hacerlo de forma espontánea, pagando el impuesto con la actualización y recargos que procedan, y sin hacerse acreedores a ninguna multa siempre que no medie requerimiento de la autoridad.