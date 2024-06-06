La entrada en vigor del subsidio de 2024 fue el 1 de mayo de 2024, lo que significa que entró el mismo día de su publicación El 1 de mayo de 2024 entró en vigor un nuevo subsidio al empleo (SE), el...

La entrada en vigor del subsidio de 2024 fue el 1 de mayo de 2024, lo que significa que entró el mismo día de su publicación El 1 de mayo de 2024 entró en vigor un nuevo subsidio al empleo (SE), el cual ofrece la alternativa para los patrones de reemplazar la tabla variable de subsidios establecida en 2013, por una cuota fija mensual, que es de 390.12 pesos, aplicable uniformemente a trabajadores cuyos ingresos no excedan los 9,081 pesos mensuales. Con el SE de 2013, los trabajadores podían recibir una cantidad en efectivo si era mayor que los impuestos a pagar. Mientras que con el de 2024 no se entrega el excedente al trabajador. La entrada en vigor del SE de 2024 fue el 1 de mayo de 2024, lo que significa que entró el mismo día de su publicación.

Entrada en vigor del SE de 2024 generó problemas a los patrones

Pero de acuerdo con Fiscalia, la entrada en vigor del SE de 2024 dejó a los patrones los siguientes problemas o dificultades:

Dudas respecto al cálculo de las nóminas que estaban por pagarse en cuestión de días

Los cambios en los sistemas de nómina no son menores

Imprecisiones en la regulación del nuevo SE.

El texto indica que lo anterior dejó a los patrones y desarrolladores de software con muchas dudas e incertidumbre. Fiscalia explicó que el período de entero de las retenciones es mensual, lo que significa que los patrones realizan un ajuste al impuesto y al subsidio del mes una vez que cierra el período. Esto implica que, en la última nómina del mes, los patrones pueden realizar un ajuste al subsidio considerando el nuevo SE de 2024, independientemente de que en las primeras nóminas del mes hubieran aplicado el SE de 2013, por no haber estado en posibilidades técnicas de realizar los cambios.

Es momento de efectuar el ajuste al SE de 2024

Sin embargo, advirtió que al 31 de mayo, la cuenta regresiva llegó a cero, y es momento de efectuar este ajuste, aún en medio de la incertidumbre que existe. A la fecha, la autoridad no ha emitido pronunciamiento alguno sobre las dudas que han sido expuestas y planteadas.