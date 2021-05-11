Es común que los ciudadanos se paren ante la boleta sin conocer a los candidatos. Te explicamos paso a paso cómo consultar quiénes son los candidatos a diputados federales 2021. Cuando hay elecciones presidenciales, es prácticamente imposible no conocer a los candidatos y, en algún grado, familiarizarse con ellos y sus propuestas de campaña. Durante meses apenas se habla de otra cosa en los medios de comunicación nacionales. Sin embargo, el caso de las elecciones intermedias suele ser mucho menos claro para los electores, pues rara vez se da la misma cobertura mediática a estos candidatos. En este sentido, no es difícil que un ciudadano se presente a las urnas sin siquiera conocer el nombre de los candidatos, no digamos ya sus propuestas. En esta ocasión estarán en la liza los 500 curules de la Cámara de Diputados federal (300 por mayoría relativa y 200 por representación proporcional), 15 gubernaturas, mil 63 diputaciones locales y mil 926 presidencias municipales y alcaldías. Por si fuera poco, el sistema de alianzas de las cúpulas partidistas que estará en juego estas elecciones es particularmente confuso. A grandes rasgos tenemos dos bloques de alianzas. Por un lado están el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y, por el otro, Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista (PVE). La primera coalición irá junta en 219 de las 300 diputaciones que se elegirán por el principio de mayoría relativa. Es decir, aquellos que ganarán si tienen más votos a su nombre en las urnas el próximo 6 de junio. La segunda coalición irá junta en 183 de las 300. Esto puede resultar confuso para los ciudadanos. Pongamos por ejemplo el caso de un simpatizante de Morena, que sabe de la alianza de su partido con el PT. Podría pensar que, debido a ello, votar por el PT es dar un voto a favor del proyecto político de su elección, cuando la realidad es que hay algunos distritos electorales en los que los dos partidos son adversarios. Para evitar caer en confusiones, a continuación te explicamos paso a paso quiénes son los candidatos de tu sección electoral para diputaciones federales. Para conocer a los candidatos a diputaciones federales, lo primero que tienes que hacer es entrar a la página de candidaturas del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que podrás hacer dando clic en esta liga o introduciendo la siguiente dirección en la barra del explorador: https://candidaturas.ine.mx/.

2 Consulta tu sección electoral

Ten a la mano tu credencial para votar del INE o del Instituto Federal Electoral (IFE). Si no tienes credencial para votar no podrás votar, pero si aún así quieres conocer a los candidatos, puedes consultar con un vecino que tenga su credencial para votar. El número de sección se encuentra en la cara frontal de la credencial, como muestran los ejemplos de las imágenes de abajo. El número de la sección electoral está resaltado dentro de un recuadro color rosa mexicano.

3 Consulta los candidatos a diputados federales 2021 de tu sección

Si ya entraste a la página candidaturas del INE y ya tienes tu número de sección a la mano, lo único que resta es introducir tus datos en la página. En el campo "Tipo de candidatura" selecciona la opción "Diputación mayoría relativa". En el campo "Entidad", elige la entidad federativa en la que vives. En el ejemplo de arriba seleccionamos la Ciudad de México. Por último, en el campo "Sección electoral" deberás introducir la sección tal como se encuentra en tu credencial para votar. Los campos de abajo no son obligatorios, pero te permiten filtrar a los candidatos por grado académico, edad, género y coalición o partido. También puedes consultar a los candidatos a diputaciones por representación proporcional. Para ello debes seleccionar la opción "Diputación representación proporcional" en el campo "Tipo de candidatura". Posteriormente deberás seleccionar de entre las cinco circunscripciones aquella a la que pertenezca tu entidad federativa.

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