Hugo López-Gatell, junto con la secretaria del trabajo, dejan firme la postura de que el empresariado del país debe acatar la emergencia sanitaria. A partir del día 30 de marzo del 2020 se declaró ...

Hugo López-Gatell, junto con la secretaria del trabajo, dejan firme la postura de que el empresariado del país debe acatar la emergencia sanitaria. A partir del día 30 de marzo del 2020 se declaró emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor para enfrentar la propagación del coronavirus. Con esta medida se planea reducir la cantidad y la velocidad de contagios. En un video publicado en redes sociales, el subsecretario de salud López-Gatell explicó que la emergencia implica la suspensión temporal de todas las actividades no esenciales de los sectores público, social y privado, la cual abarcará del 30 de marzo al 30 de abril. Por su parte, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, hizo hincapié en que esta etapa será difícil para los pequeños comercios, así como los trabajadores independientes que viven al día.

Con la secretaria del Trabajo, @LuisaAlcalde, insistimos en el llamado a la responsabilidad social para actuar conforme a la ley y respetar los derechos laborales durante la #EmergenciaSanitaria por #COVID19. Consulta: https://t.co/2Pt2i1cu4f pic.twitter.com/AgBfmDWSvr — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 1, 2020

Añadió que las empresas no tienen fundamento legal para despedir trabajadores, así como tampoco para dejar de pagar sueldos íntegros. Los funcionarios invitaron a las empresas a ser empáticos ante esta situación, ya que los bolsillos de las familias mexicanas dependen de que mantengan el capital humano intacto durante y después de la crisis. Puedes llamar a los siguientes números para aclarar tus dudas:

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) 800 717 29 42 y 800 911 78 77

Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS) 5520005290/5520005300 ext 64394

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