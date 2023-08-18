La ley establece que los premios derivados de concursos, rifas, sorteos y similares están sujetos a la aplicación de impuestos. El 13 de agosto de 2023, Wendy Guevara se convirtió en la ganadora de...

La ley establece que los premios derivados de concursos, rifas, sorteos y similares están sujetos a la aplicación de impuestos. El 13 de agosto de 2023, Wendy Guevara se convirtió en la ganadora del programa de televisión 'La Casa de los Famosos México'. Wendy es la primera mujer trans en ganar un reality show en México. La influencer recibió 18 millones de votos que finalmente la hicieron merecedora del premio de 4 millones de pesos. Pero de acuerdo con El Financiero, aunque el monto bruto del premio por el triunfo en 'La Casa de los Famosos' fue de 4 millones de pesos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se quedará con el 35 por ciento. Lo anterior se debe a que los premios derivados de concursos, rifas, sorteos y similares están sujetos a la aplicación de impuestos. Los lineamientos del SAT establecen que todo ingreso debe ser declarado por los contribuyentes, y eso incluye los premios de concursos, rifas, entre otros.

¿Cuál es el porcentaje que se queda el SAT después de ganar un premio?

El Artículo 137 de la Ley de Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) describe las especificaciones acerca de los ingresos por la obtención de premios. De acuerdo con el precepto legal, se considera que dichos montos, recibidos en territorio nacional, están sujetos a un gravamen. “Todo ingreso que derive de la celebración de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de toda clase, autorizados legalmente”, se lee en el portal del SAT. Esto quiere decir que aquellas personas que ganen un premio en México deberán pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Sin embargo, la cantidad dependerá de cómo esté registrado el contribuyente ante la autoridad. Las personas morales pagarán el 30 por ciento del monto total del premio, mientras que las personas físicas (como Wendy Guevara) aportarán el 35 por ciento.

¿Cuánto dinero se queda Wendy Guevara del premio de 4 millones de pesos?

La influencer se quedará con 2 millones 600 mil pesos, y que el total de los impuestos será de 1 millón 400 mil pesos.